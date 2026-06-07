台股暴漲讓人忘了風險？網嘆瀑布式下跌才想起風控：擦鞋童理論還是有用

台股近期波動加劇，台指期夜盤大跌後，也讓不少投資人重新討論「風險控管」的重要性。有網友在PTT發文指出，這波台股瘋狂上漲，讓部分投資人逐漸忘記套現與控管部位，直到看到瀑布式下跌，才開始意識到市場不可能只漲不跌。

原PO以身邊朋友為例表示，對方過去若遇到下跌會買進，但漲一段時間後也會套現，原PO認為這才是較合理的風控。不過今年台股一路暴漲後，朋友開始認為「大家都在車上，我幹嘛要下車」，即使下跌也持續買進。直到近日出現急跌，朋友只回了一句「幹」，之後就沒有再聊天。

原PO認為，投資人明知數據可能撐不住目前漲勢，卻因害怕先下車變成傻子，最後反而忽略風險。

不少網友認為，這次回檔主要考驗的是借錢、開槓桿或追高進場的人，若是現股長期持有，壓力相對有限「借錢玩的才會想哭」、「只有借錢買股的才有緊張吧」、「都現金買的話 根本沒差 看戲就好 有甜甜再加買」、「長期投資根本沒差」、「拉回就是買+1」。

但也有網友認同原PO看法，認為這波行情確實讓市場風險意識鈍化，尤其社群上出現大量信貸、質押、融資買股討論，更容易讓人誤以為賺快錢才是常態「台股都漲多久了 只是少賺而已」、「質押房貸期貨仔 哭暈在公園」、「借錢炒股真是傻仔」、「槓桿全開 房貸信貸都丟進去的 那種就是不管風險的」、「這幾個月就無腦多在那邊噴，終於吃一點屎」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。