正二教遇大跌怎麼辦？信仰考驗…網直言：這波專殺槓桿仔和少年賭神

美股重挫、台指期夜盤大跌，市場擔憂台股開盤恐面臨劇烈震盪。一名網友好奇詢問，若持有台股指數正二ETF，面對可能的大跌行情，長期信奉「正二教」的投資人究竟會選擇續抱、減碼還是轉換標的？貼文曝光後，引發熱烈討論。

1.持續抱股，甚至趁回檔加碼 2.先賣出部分持股，提高現金部位 3.調整配置，轉換到其他槓桿型商品 4.降低風險，改持0050等較穩健的市值型ETF

原PO也好奇，長期信奉「正二教」的投資人，面對市場可能出現的大幅震盪，究竟會如何選擇。

許多自稱正二教徒的網友態度相當一致，認為正二本來就是長期投資工具，大跌反而是加碼機會，而非賣出的理由。不少人認為，若因短期波動就停損離場，根本不符合正二教的核心理念。

多數網友認為答案只有一個「問就是1」、「當然是1阿 不然呢」、「加碼啊 還要問喔」、「當然是加碼」、「有錢加碼 沒錢睡覺」、「大跌就是加碼 美伊戰爭加碼的都聰明人」、「正二教就是加碼 沒聽教主5050哦」、「別人恐懼我貪婪，加碼！加碼！」

部分網友提醒，理論歸理論，真正遇到大跌時仍要考量資金與風險控管「最近進場的大概就含淚停損 除非資金有控好」、「那些融資買正2的被抬出去剛好而已」、「會賣的根本不叫做指數投資」、「質押會出場 沒槓桿的不跑就是多跌幾天幹嘛不跑」、「看來說加碼的越多，會殺的越多」。

另有網友直言，「這波是專殺槓桿仔和少年賭神」、「貪狗貪過頭終究會被市場教訓」，認為真正危險的不是正二本身，而是過度借貸與槓桿操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。