T+0成救命繩？台指期夜盤急殺後…網提醒：僅調度不是救超額槓桿

台指期夜盤重挫後，有網友發文提醒，若周一出現資金調度壓力，可留意券商T+0服務，讓「當天賣股票，當天取得交割款」，但前提是額度與資格需先向營業員確認。

原PO指出，T+0可用於緊急取得交割款，例如當沖過大遇到漲跌停無法交割，或期貨需要當天補錢時，可透過賣出存股取得資金。

不過他也強調，這只是讓在途款提前到手，避免有股票可賣卻被扛出去，「是無法救超出能力的槓桿的」。

不少網友認為資訊實用，留言表示「感謝您的溫馨提醒」、「好人」、「實用推」、「提醒人 我的超人！」、「用不到但好人推，有需要的趕快想想安全第一」、「推好心人 這對有些人很有用」。

但也有人提醒，T+0不是萬靈丹，仍可能遇到額度、申請、賣不掉等問題，留言指出「要先申請，還要臨櫃簽名，隔天才能生效」、「現在還沒申請T+0的，周一也來不及了」、「周一你要賣得掉 要確喔」、「怕的就是賣不掉」、「一個跌停就斷頭= =? 玩的這麼極限」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。