快訊

中職／百萬象迷明星賽奪還！中信兄弟超越悍將又霸榜了

台指期夜盤重挫3,006點！一度驚見跌停…網憂「四貸同堂」：恐瞬間斷頭

33歲「甜寵劇男神」驚傳驟逝！經紀公司證實：於家中離世

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期半夜暴殺細節？網驚喊：周一要是砍在43000以下先停看聽

聯合新聞網／ 綜合報導
台指期夜盤急殺後，有網友認為凌晨低流動性放大跌勢，周一現貨開盤未必照單全收，但市場對槓桿族斷頭與逢低承接看法分歧。（本報資料照片）
台指期夜盤急殺後，有網友認為凌晨低流動性放大跌勢，周一現貨開盤未必照單全收，但市場對槓桿族斷頭與逢低承接看法分歧。（本報資料照片）

台指期夜盤重挫後，市場氣氛急轉緊張，有網友發文表示，夜盤低點多出現在凌晨流動性極差時段，短時間內可被大幅拉動，因此認為週一現貨開盤未必會殺到同樣位置，提醒投資人若砍在43000點以下，可能要先停看聽。

原PO指出，雖然台指期收在42200點附近，但最後從43000點跌到40700點，主要發生在凌晨4點到5點、美股收盤後，當時流動性很差，甚至出現2分鐘拉動2000點的狀況。他認為43000點同時是月線與整數關卡，應該要給予尊重，也不認為這次非農引發的回調屬於黑天鵝，而是外資空單長期布局後的收割。

不少人認為急跌反而有機會形成買點，留言表示「每次這種暴跌超底幾乎都贏」、「下週一大奇蹟日，開盤就V」、「暴跌一次才好 緩跌一個月 割肉才痛 懂得都懂」、「跌就是買點誰都知道 那請問要跌多久呢??嘻嘻」、「別怕 大家都準備星期一抄底 搞不好直接就拉到翻紅」。

也有網友認為，現在出現信心喊話反而更像市場還沒殺乾淨，留言酸說「這種文出來就是再3根」、「看來賭場還不乾淨」、「是多怕到需要喊話」、「壯膽大會嗎」、「你OK 我先賣」。

也有人提醒槓桿族壓力仍大，直言「這回一堆4貸同堂、融資壓上去的，週一一定死很慘」、「主力不會載那麼重爬5萬 肯定要殺的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台指期 美股 位置

延伸閱讀

顛覆認知！4月績效翻倍強者非ETF全是台股共同基金…玉山科技島基金3年狂飆348％心法大公開

黃仁勳「AI五層蛋糕」是什麼？009803一網打盡最核心三層！最新除息0.5元、卡位最後期限曝光

台灣眾多的ETF會不會被外資狙擊？網：連散戶都會想了法人怎可能沒動作

台指期夜盤重挫3006點！一度驚見跌停…網憂「四貸同堂」槓桿族：保證金不夠恐瞬間斷頭

相關新聞

T+0成救命繩？台指期夜盤急殺後…網提醒：僅調度不是救超額槓桿

台指期夜盤重挫，網友提醒可利用券商T+0服務緊急取得交割款，避免資金調度壓力。不過，T+0僅為資金調度手段，無法解救超額槓桿的投資風險。投資人需提前確認額度與資格。

台指期半夜暴殺細節？網驚喊：周一要是砍在43000以下先停看聽

台指期夜盤重挫，收在42200點，但在流動性極差的凌晨時段急跌至40700點，投資人被提醒若週一砍在43000以下，應先停看聽。部分網友認為急跌可能成為買點，另有聲音擔憂市場尚未完全回穩。

台指期夜盤重挫3006點！一度驚見跌停…網憂「四貸同堂」槓桿族：保證金不夠恐瞬間斷頭

台指期夜盤重挫3006點，跌幅6.65%，引發市場關注。專家分析可能影響週一台股走勢，尤其槓桿資金族群恐面臨斷頭壓力，投資人反應不一，有人認為短期急跌不必恐慌，亦有網友擔心槓桿風險。

長期投資0050何時能獲利了結？網曝最佳時機

台股持續走強，投資0050的網友分享獲利了結時機，引發熱議。許多網友建議，應根據個人資金需求或人生計劃來決定賣出時機，強調長期投資仍要靈活應對。

台股開戶數創新高！他反問1句釣出大批同溫層：連證券戶都沒有

台股投資熱潮持續升溫，5月開戶數達1433萬人創新高。一名網友自嘲未買股票，引發許多同樣境遇者現身回應，強調生活開心更重要。對於未參與股市的人，資產差距考量引發廣泛討論。

台股狂噴帳面綠油油好丟臉？她崩潰問「營業員看得到嗎」 眾人揭真相

台股今年強勢站上4萬5000點大關，指數屢創歷史新高，市場投資熱度持續升溫，不過並非所有投資人都能搭上這波漲勢順利獲利。一名女網友近日就在網路論壇發文，坦言自己的投資績效不佳，因此好奇詢問：「營業員看得到我買的股票嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。