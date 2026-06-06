台指期半夜暴殺細節？網驚喊：周一要是砍在43000以下先停看聽

台指期夜盤重挫後，市場氣氛急轉緊張，有網友發文表示，夜盤低點多出現在凌晨流動性極差時段，短時間內可被大幅拉動，因此認為週一現貨開盤未必會殺到同樣位置，提醒投資人若砍在43000點以下，可能要先停看聽。

原PO指出，雖然台指期收在42200點附近，但最後從43000點跌到40700點，主要發生在凌晨4點到5點、美股收盤後，當時流動性很差，甚至出現2分鐘拉動2000點的狀況。他認為43000點同時是月線與整數關卡，應該要給予尊重，也不認為這次非農引發的回調屬於黑天鵝，而是外資空單長期布局後的收割。

不少人認為急跌反而有機會形成買點，留言表示「每次這種暴跌超底幾乎都贏」、「下週一大奇蹟日，開盤就V」、「暴跌一次才好 緩跌一個月 割肉才痛 懂得都懂」、「跌就是買點誰都知道 那請問要跌多久呢??嘻嘻」、「別怕 大家都準備星期一抄底 搞不好直接就拉到翻紅」。

也有網友認為，現在出現信心喊話反而更像市場還沒殺乾淨，留言酸說「這種文出來就是再3根」、「看來賭場還不乾淨」、「是多怕到需要喊話」、「壯膽大會嗎」、「你OK 我先賣」。

也有人提醒槓桿族壓力仍大，直言「這回一堆4貸同堂、融資壓上去的，週一一定死很慘」、「主力不會載那麼重爬5萬 肯定要殺的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。