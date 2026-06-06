台指期夜盤重挫3006點！一度驚見跌停…網憂「四貸同堂」槓桿族：保證金不夠恐瞬間斷頭

台指期夜盤出現劇烈震盪，一度跌停重挫4522點，最後收跌3006點、跌幅6.65%，讓市場高度關注週一台股開盤走勢。外界也把焦點放在融資、信貸、房貸、車貸等槓桿資金族群，擔心若保證金不足，可能面臨斷頭壓力。

報導指出，財經專家阮慕驊認為，週一台股「也許不會跌這麼多」，但難熬是一定的；財經粉專「股人阿勳」則提醒，台指期盤中一度跌停，保證金放不夠的人可能會瞬間斷頭，尤其是借錢投入股市的族群更要小心。

不少網友認為，若沒有開槓桿，短線急跌反而不必過度恐慌，有人直言「因為短期崩跌就恐慌實在不明智」、「沒開槓的人看戲，有開槓的人自己保重了」、「沒開槓桿抱著就對了 別蠢到跟這些借錢玩股被洗出場」、「現股沒在怕啊！小跌小買，大跌大買，怕的是沒現金」。

但也有網友認為，這波真正危險的是槓桿資金，留言表示「專殺 四貸同堂」、「 殺維持率太低的槓桿娃拉」、「讓某些人斷頭並不是壞事 反而讓股市環境更健康」、「死的都是槓桿仔，等撿鑽石」。

也有人質疑專家說法太模糊，直言「懶人包：可能跌那麼多 也可能不跌那麼多」、「有講跟沒講一樣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。