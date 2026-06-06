台股開戶數創新高！他反問1句釣出大批同溫層：連證券戶都沒有

台股投資熱潮持續升溫，5月總開戶數衝上1433萬2896人，再創歷史新高。不過就在全民瘋投資之際，一名網友卻忍不住自嘲，懷疑全台灣是不是只剩自己沒有買股票，沒想到意外釣出大批同溫層現身回應。

這名網友在社群平台「Threads」表示，最近無論身邊朋友還是網路上，幾乎都在討論股票與投資話題，讓他好奇發問「我懷疑…全台灣只有我沒有玩股票嗎？」。

貼文一出後，釣出不少一樣沒買股票的網友，紛紛表示「我只有郵局的卡，而且無法轉帳」、「+1沒有股票，但有一張長期飯票～老公」、「我也沒有，所有錢錢都乖乖躺定存，大家笑我，我不在乎」、「大概了解，但又不想去深入了解，因為沒口袋」、「我52歲，到目前沒有投資股票，連證券戶頭都沒有」。

本站曾報導，近日不少投資人因AI題材與市場行情獲得可觀報酬，一名網友指出，未參與股市的人，與成功搭上這波行情的人相比，資產差距恐怕已被大幅拉開，產生數百萬甚至千萬元的財富差距。

對此，不少網友都表示「航運那時候也一堆人這樣說，每次都不一樣，每次都一樣」、「確實，幾十年難得一遇的大行情，財富重新分配的機會，請各位好好把握了」、「永遠都有新浪潮，如果眼光看得遠的話」、「只能說，這波有跟到，都不敢說大富大貴，但對整體生活與工作心態上會比較豁達」。

不過，也有網友回應「生活過得開心比較重要，要跟別人比有錢，比不完」、「問題來了，能夠買低賣高，落袋為安的人，能有幾個」、「人生的旅程大家都一樣，當下感知的苦與樂都是自己選的，股市賺到錢，人生照樣有煩惱」、「賺再多結局也是死，能賺能花才有意義」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。