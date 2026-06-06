長期投資0050何時能獲利了結？網曝最佳時機

台股持續走強，也吸引不少投資新手進場。一名網友分享，自己接觸股市約半年，目前以定期定額方式投資0050，偶爾大跌時會加碼買進。不過他始終有個疑問，那就是大家都說要長期持有，但究竟什麼時候才是最適合賣出的時機？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「存股究竟什麼時候該賣掉」為題，指出自己主要投資0050，採取定期定額策略，遇到市場回檔時，就會逢低加碼。雖然抱持長期持有的觀念，但他也好奇是要等到退休後再逐步變現？還是人生中應該有某個契機點，把股票換成現金來實現獲利？

貼文一出後，不少網友都表示「身上現金不夠，又需要用到錢的時候就可以賣，但建議需要多少賣多少，不要全部出清」、「長期存股，不就是需要用錢的時候再賣就好了」、「你要用錢的時候呀，總不會說存在銀行的錢啥時要拿出來花」、「要用錢的時候再賣呀，例如要買摩托車需要8萬，那就賣個8萬元的0050就好」、「有人生重大規劃，例如買房、買車、結婚、生病等，需要一大筆錢，就可以考慮要不要賣掉了」。

此外，也有網友回應「我個人做法是這次漲的高點比上次還高10%到15%就會先賣一點，等到跌一點再補」、「現在歷史新高分批出清，等崩盤再把資金在投入一定比長期持有賺得多」、「當這支股票已經沒有你繼續持有的價值，有更看好股票，但是手頭沒錢就先獲利，再投資」。

本站曾報導，一名網友分享，過去受到長輩影響，長期固定買高股息ETF 00878，一直不太敢有自己的投資想法。直到最近才開始投入0050，擔心直言「若34歲才開始定期定額0050會太晚嗎？」。

對此，不少網友都表示「34歲而已不用擔心吧，定期定額0050，30年後再說」，「之前還有高股息做支撐，與其糾結進場時機，不如持續投入更重要」、「如果能賣掉00878就更OK了，不過相信你現在下不了手」、「閒錢丟進去等20年」、「把高股息逐步轉往0050，會更適合長期投資」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。