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台股狂噴帳面綠油油好丟臉？她崩潰問「營業員看得到嗎」 眾人揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今年強勢站上4萬5000點大關，指數屢創歷史新高，市場投資熱度持續升溫，不過並非所有投資人都能搭上這波漲勢順利獲利。圖／聯合報系資料照片
台股今年強勢站上4萬5000點大關，指數屢創歷史新高，市場投資熱度持續升溫，不過並非所有投資人都能搭上這波漲勢順利獲利。圖／聯合報系資料照片

台股今年強勢站上4萬5000點大關，指數屢創歷史新高，市場投資熱度持續升溫，不過並非所有投資人都能搭上這波漲勢順利獲利。一名女網友近日就在網路論壇發文，坦言自己的投資績效不佳，因此好奇詢問：「營業員看得到我買的股票嗎？」

原PO在Dcard發文表示，自己的股票帳面經常一片綠油油，讓她覺得很丟臉，因此忍不住好奇券商營業員是否能看到客戶持股與交易紀錄，引發網友熱烈討論。

不少人直言，營業員確實看得到客戶的持股與交易情況。有網友笑稱，「會喔，還會跟其他營業員分享這個買什麼賠什麼。」也有人表示，「看得到，但他會去看大賺的，不會看虧的。」另有曾任營業員的網友透露，營業員其實更在意客戶是否有持續交易，「看得到，營業員不會在乎妳賺還賠，只在乎妳有沒有交易，沒交易營業員沒業績收入。」

也有網友分享自身經驗指出，營業員不僅看得到持股，甚至會主動聯繫客戶討論操作策略，「我的營業員還會打電話來問賠錢了要不要出場。」還有人表示，營業員掌握客戶持股、買賣價格等資訊，「一清二楚喔，你的持股、下單、買賣價都看得到，但妳一定不是績效最差的人，不用太擔心，一個營業員通常要顧50人以上，哪有時間笑妳。」

此外，也有不少網友認為，一般散戶其實不必過度擔心被關注。「營業員只關心大客戶，不會特別關心我們這種小咖，除非跟他很熟，或是發生違約交割。」有人則幽默留言，「系統註記稱號：翠綠的韭菜」、「通常這種會被當成反指標」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 營業員

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