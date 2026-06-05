台股早就破10萬點了？阿格力曝還原除權息「真實績效」：台灣股市規模已衝上全球第五

阿格力在影音內容中指出，對於大眾常討論台股會到幾點的議題，事實上目前的台股「報酬指數」已經站上10萬點。

他解釋，傳統上大家習慣看「加權股價指數」，但證交所在2003年時其實有編列一個「發行量加權股價報酬指數」；之所以稱為報酬指數，是因為每年的除權息旺季大盤點數會因為配息而蒸發（例如台積電除息1元大盤就會減少約8點），而報酬指數則是將這些蒸發的點數全數還原，藉此呈現市場最真實的長期績效。

該指數在2003年時僅有4000多點，如今歷經20多年已正式突破10萬點大關，也讓阿格力直呼台灣人真的太幸福，且台灣股市目前已位居全球第五名，甚至超越了印度。

此外，針對市場上「拿掉台積電，台股就沒什麼了」的言論，阿格力也提出數據就事論事反駁...

他表示，現在的台股即便是扣掉台積電，依然維持在25000點以上的高位；反觀前幾年，台股在包含台積電的情況下整體甚至都還不到20000點，因此對於「扣掉台積電台灣算什麼」的說法，他認為剩下的25000點依然非常多，呼籲抱持這種觀點的人應該先看看剩下的驚人表現。

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