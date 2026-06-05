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台灣先生對決謝金河！兩大指標看台股5萬點隔空交鋒…網笑翻：河谷雙煞矛盾大對決

聯合新聞網／ 綜合報導
台股站上4萬6千點之際，谷月涵示警市場已入末升段並透露自己目前零持股，謝金河則依據COMPUTEX與AI供應鏈成長動能，堅定認為台股大方向仍將震盪向上看望5萬點。（本報資料照片）
台股站上4萬6千點之際，谷月涵示警市場已入末升段並透露自己目前零持股，謝金河則依據COMPUTEX與AI供應鏈成長動能，堅定認為台股大方向仍將震盪向上看望5萬點。（本報資料照片）

台股站上4萬6千點後，多空看法再度出現分歧。有「台灣先生」之稱的谷月涵認為市場已進入「末升段」，甚至透露自己目前零持股；不過財信傳媒董事長謝金河則持不同觀點，認為AI產業動能仍在延續，台股大方向仍是震盪向上。兩大市場名人隔空交鋒，也引發PTT股板熱議。

谷月涵近日示警，台股已進入最後的末升段，並呼籲投資人不要賺最後一段行情，同時透露自己目前已是零持股狀態。

對此，謝金河在臉書發文表示，台股一路走高，距離5萬點似乎越來越近，不少市場人士也持續上修目標價位。他認為，AI產業目前仍處於發展初期，從COMPUTEX展場氛圍、AMD對AI發展的看法，到記憶體與儲存產業股價表現，都顯示AI浪潮尚未結束。

謝金河也指出，雖然部分AI概念股評價偏高，但市場上仍有不少低基期個股尚未完全反映價值。他認為，台股最重要的支撐力量仍是台積電，以及AI供應鏈持續成長的基本面。

網友則認為兩人都是市場著名指標人物，誰對誰錯還有待時間驗證笑稱「頂尖對決」、「神仙打架」、「河谷雙煞」、「矛盾大對決」、「你們搞得我好亂啊」。

也有人持續質疑謝金河看法，「新纖被老謝點完名連兩個綠燈了」、「老洩反指標繼續全勝」、「原來是你」、「閉嘴好嗎」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 謝金河 台灣 谷月涵 台積電 AI

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