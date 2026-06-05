問黃仁勳AI爆發「怎不早講」…被5字神回笑翻！南韓喊10年超車台積電？魏哲家回應：作夢

台積電董事長暨總裁魏哲家4日股東會後受訪，談到AI需求爆發速度時透露，自己曾私下問輝達執行長黃仁勳「你那麼聰明，為什麼不跟我講？」沒想到黃仁勳回他「我也不知道」，讓現場氣氛相當輕鬆。

魏哲家表示，從2023年生成式AI開始，到訓練、推論與各式AI應用快速演進，連台積電與主要客戶都無法完全預測需求爆發速度。面對黃仁勳傳出將前往韓國，他也直言，黃仁勳去韓國是因為輝達需要記憶體，但若談邏輯晶片，最大基地仍在台灣。

魏哲家也強調，台灣擁有完整AI供應鏈生態系，從晶圓製造、封裝測試，到鴻海、廣達、緯創等系統組裝廠，都是數十年累積而成，並非其他國家短時間能複製。至於韓國「10年後超車台積電」說法，他直接回應「作夢」。

不少網友被魏哲家與黃仁勳的互動逗笑，也延伸出一波哏圖式留言，有人笑稱「早說 為什麼不早說」、「我也不知道」、「哇阿災～」、「我也是看報紙才知道」、「窩不知道」、「聰明人的玩笑就是那麼樸實」。

但也有部分網友提醒，利多消息高度發酵後仍要留意市場波動，留言指出「好像有點飄了」、「互吹 AI is over」、「現在都學老黃作秀就對了」、「逢場作戲你當他真的完全都不知道？」也有人把焦點拉回台積電員工分紅與競爭壓力。

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