華許首場FOMC恐掀匯市震盪！網猜若升息「華爾街恐砸盤」：難對川普交代

摩根士丹利警告，新任Fed主席華許本月主持首次利率決策會議，可能成為今年外匯市場最被低估的風險事件。消息在PTT股板引發討論，有網友認為，華爾街似乎正在對Fed釋出訊號，若敢升息，市場就可能以砸盤回應，屆時華許恐怕也難以向川普交代。

根據媒體報導指出，美元近期波動不大，主要貨幣波動率也維持低檔，使套利交易與利差策略盛行。不過摩根士丹利認為，6月FOMC可能改變市場敘事，尤其歐元、日圓、澳幣與紐幣對美國2年期公債殖利率變動敏感，若Fed釋出偏鷹訊號或點陣圖暗示升息，市場可能被迫解除套利部位，引發美元與匯市劇烈波動。

一名網友在PTT轉貼新聞並對此解讀為，華爾街正在提前向華許施壓，暗示若Fed升息導致股市修正，政治壓力恐怕會迅速升高。由於華許接掌Fed時，正逢能源價格上漲、通膨疑慮升溫，市場對其政策風格仍高度不確定，也讓本次會議格外受到關注。

不少網友對此抱持看戲心態，認為市場早已漲高，若華爾街想找理由修正，Fed政策剛好可以成為藉口。有人直言「快砸盤」、「不回檔怎麼上車」，也有人認為金融股與匯市近期已有避險情緒，市場確實可能醞釀波動。

不過，也有許多網友認為這是華爾街慣用手法，先放出鬼故事嚇散戶下車，再伺機低接。部分留言認為，Fed最可能仍是不升不降，畢竟升息恐衝擊股債市場，降息又可能加劇通膨壓力。另有網友指出，市場真正擔心的不是升息，而是華許若傾向縮表、減少前瞻指引，可能讓投資人更難預判Fed方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。