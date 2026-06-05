達里歐警告AI泡沫終將破裂！股民不買單：講了等於沒講

億萬富豪投資人、橋水基金創辦人達里歐示警，人工智慧（AI）投資熱潮已出現泡沫跡象，未來當市場開始兌現投資收益、將帳面財富轉為現金時，泡沫恐怕就會破裂。相關新聞被轉貼至PTT股板後，引發大量討論，不過多數網友對此並不意外，甚至認為這類說法過於籠統，直言「股市一定會跌，只是不知道什麼時候」等於沒有提供實質參考。

根據媒體報導，達里歐受訪時表示，歷史上所有重大技術變革都會伴隨泡沫，AI也不例外。他指出，企業若不投入鉅資搶占市場，就可能失去市占率；但大量投資也可能導致過度擴張，最終在投資人要求獲利兌現時引爆修正。DoubleLine基金經理人柯恩也認為，AI相關債務最終幾乎必然走向泡沫，只是目前市場仍有Google、Meta等大型企業支撐，資金需求仍然強勁。

一名網友在PTT分享新聞後則表示，達里歐認為AI投資可能因收益與投入不成比例而泡沫化，但他也直言市場大概不會理會這類警告，「槓桿繼續開、股票繼續炒」。這番評論引發不少網友共鳴，許多人認為即使泡沫終將發生，也沒人能準確掌握時間點，因此對操作幫助有限。

多數網友對達里歐的說法抱持懷疑態度。有人嘲諷「過了60秒等於過了一分鐘」、「人終將一死」，認為這種「泡沫總有一天會破」的提醒太過空泛。也有網友指出，AI概念從台股3萬點一路被喊泡沫到逼近5萬點，若因為擔心泡沫而提早下車，反而錯過最大一段行情。部分投資人更認為，目前AI供應鏈財報與訂單確實存在，與過去純粹炒題材的泡沫不同，不能簡單類比網路泡沫。

不過，也有較理性的網友認為，達里歐的提醒並非完全沒有道理。AI本身可能是長期趨勢，但不代表所有AI公司或相關股票都能撐住目前估值。有人指出，未來真正能兌現獲利的只會是少數贏家，其他過度投資、商業模式尚未成熟的公司，仍可能在資金退潮時遭到大幅修正。也有網友認為，台灣因主要受惠硬體與半導體訂單，相較美國部分軟體與概念股，短期基本面支撐較明確，但若終端AI應用無法帶來足夠收益，整體產業估值仍可能面臨重估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。