快訊

台積電開高翻黑！台股急殺近1,000點、失守45,000點大關

九合一風雲／汐金萬搶4席大混戰 藍白內訌、綠營分裂

北市松山區大樓6樓驚傳火警！消防急疏散住戶

聽新聞
0:00 / 0:00

魏哲家一句「產能全滿」點燃多頭魂！股民看好：2500元以下仍值得布局

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電董事長魏哲家（右）在股東會後表態對營運持樂觀，強調產能全滿及AI需求強勁。投資者對於2510元以下的股價表示看好，認為仍值得布局。部分網友則對未來市場漲價及擴產空間持正面看法，然而也有質疑聲音指出股價已反映成長預期。記者季相儒／攝影 季相儒
台積電董事長魏哲家（右）在股東會後表態對營運持樂觀，強調產能全滿及AI需求強勁。投資者對於2510元以下的股價表示看好，認為仍值得布局。部分網友則對未來市場漲價及擴產空間持正面看法，然而也有質疑聲音指出股價已反映成長預期。記者季相儒／攝影 季相儒

台積電股東會後，董事長魏哲家釋出對未來營運持續樂觀的看法，不僅強調AI需求仍相當強勁，也表示目前看不到成長停止的跡象。相關新聞在PTT股板持續發酵，一名網友進一步發文分析，認為魏哲家的說法其實多年來始終如一，核心重點就是「產能全滿、新產線全滿、正在蓋的廠未來也會滿」，因此對台積電長線成長依然充滿信心。貼文曝光後引發大量討論，支持者認為台積電仍是台股最具競爭力的企業，但也有人質疑，目前股價早已反映未來成長預期。

原PO指出，從魏哲家歷年法說會與股東會發言來看，台積電始終採取「有需求就擴產」的策略，而且目前無論既有產能、新建產線或正在規劃中的廠區，需求幾乎都已被客戶預訂。他認為市場對AI、高效能運算與先進製程的需求遠超過外界想像，因此即便台積電股價已來到高檔，仍有進一步上漲空間。原PO更表示，先前沒買到2000元附近的台積電，如今2500元以下依然值得布局，甚至認為用25倍本益比評價這家「超級成長股」都算保守。

不少網友對此看法深表認同，認為台積電最大的優勢就在於產業地位難以取代。有股民表示，台積電雖然不像部分熱門概念股短期暴漲暴跌，但長期持有往往能穩定創造財富，因此「買進抱著就好」。也有人分享自己因為相信魏哲家與AI趨勢而持續加碼，帳面獲利大幅成長，甚至喊出「相信魏董，明年再買新家」、「年底就懂」等口號，顯示市場信心依舊高昂。

另一派網友則從產業角度討論台積電的競爭優勢。有人指出，高階晶圓代工市場幾乎由台積電獨占，與記憶體產業多家廠商競爭的情況截然不同，因此未來仍有漲價與擴產空間。也有投資人認為，AI熱潮之所以未演變成泡沫，某種程度上正是因為台積電產能有限，讓市場供給受到控制，避免過度投資與惡性競爭。

不過，也有部分網友提出不同看法。有人認為，目前市場早已知道台積電產能滿載的事實，因此股價可能已提前反映未來數年獲利成長；另有網友指出，海外擴廠成本提高、員工分紅制度調整等議題，未來仍可能影響獲利表現。部分投資人則認為，相較於供應鏈個股，台積電雖然風險較低，但股價波動相對溫和，因此短期績效未必最亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

魏哲家 2330台積電 董事長

延伸閱讀

問黃仁勳AI爆發「怎不早講」…被5字神回笑翻！南韓喊10年超車台積電？魏哲家回應：作夢

買00981A不如直接正二？被嗆拿2倍槓桿跟沒有的比…網：跌的時候一堆人抱不住

「在風口上豬都會飛！」但若膽子真的小…黃大米：就0050定期定額務必股息再投入

達里歐警告AI泡沫終將破裂！股民不買單：講了等於沒講

相關新聞

魏哲家一句「產能全滿」點燃多頭魂！股民看好：2500元以下仍值得布局

台積電股東會後，董事長魏哲家釋出對未來營運持續樂觀的看法，不僅強調AI需求仍相當強勁，也表示目前看不到成長停止的跡象。相關新聞在PTT股板持續發酵，一名網友進一步發文分析，認為魏哲家的說法其實多年來始終如一，核心重點就是「產能全滿、新產線全滿、正在蓋的廠未來也會滿」，因此對台積電長線成長依然充滿信心。貼文曝光後引發大量討論，支持者認為台積電仍是台股最具競爭力的企業，但也有人質疑，目前股價早已反映未來成長預期。

達里歐警告AI泡沫終將破裂！股民不買單：講了等於沒講

億萬富豪投資人、橋水基金創辦人達里歐示警，人工智慧（AI）投資熱潮已出現泡沫跡象，未來當市場開始兌現投資收益、將帳面財富轉為現金時，泡沫恐怕就會破裂。相關新聞被轉貼至PTT股板後，引發大量討論，不過多數網友對此並不意外，甚至認為這類說法過於籠統，直言「股市一定會跌，只是不知道什麼時候」等於沒有提供實質參考。

AI浪潮剛起⋯繼續買台積電股票！股民看好：相信魏哲家明年換新家

台積電4日舉行股東常會，董事長暨總裁魏哲家在回應股東提問時直言「請繼續買台積電股票」，並強調目前仍看不到公司停止成長的指標，未來幾年對營運展望依舊充滿信心。這番發言曝光後迅速在PTT股板引發熱烈討論，不少投資人將其視為最強多頭訊號，紛紛喊出「相信魏哲家，明年換新家」，甚至有人認為這是比任何法人報告都更有說服力的投資建議。

問黃仁勳AI爆發「怎不早講」…被5字神回笑翻！南韓喊10年超車台積電？魏哲家回應：作夢

台積電董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳的輕鬆對話引發笑聲，黃對AI需求不可預測表示無奈。魏強調台灣擁有完整的AI供應鏈，並對韓國超車台積電的說法直言「作夢」。

阮慕驊反擊！秀4帳戶已暴賺2千餘萬元…霸氣喊：公開這些就好免得嚇到酸民

阮慕驊近期面對網友質疑，公開4個證券帳戶對帳單，證實今年已賺超2056萬元。他強調減碼持股是出於風控考量，但網路上對其「賣飛」的爭議依舊存在，兩派網友展開激烈討論。

股市大好借錢也要買⋯銀行缺錢找台積電救？他憂背後風險龐大

在台股持續創高、企業與投資人借貸需求大增之際，部分銀行面臨存款成長跟不上放款擴張的情況，開始積極爭取現金部位龐大的台積電存款。消息曝光後在PTT股板引發熱烈討論，不少網友看到「銀行向台積電調頭寸」的標題後大感震驚，甚至戲稱台積電已從晶圓代工龍頭進化成「台積金控」，形成另類的台股永動機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。