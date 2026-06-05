魏哲家一句「產能全滿」點燃多頭魂！股民看好：2500元以下仍值得布局

台積電股東會後，董事長魏哲家釋出對未來營運持續樂觀的看法，不僅強調AI需求仍相當強勁，也表示目前看不到成長停止的跡象。相關新聞在PTT股板持續發酵，一名網友進一步發文分析，認為魏哲家的說法其實多年來始終如一，核心重點就是「產能全滿、新產線全滿、正在蓋的廠未來也會滿」，因此對台積電長線成長依然充滿信心。貼文曝光後引發大量討論，支持者認為台積電仍是台股最具競爭力的企業，但也有人質疑，目前股價早已反映未來成長預期。

原PO指出，從魏哲家歷年法說會與股東會發言來看，台積電始終採取「有需求就擴產」的策略，而且目前無論既有產能、新建產線或正在規劃中的廠區，需求幾乎都已被客戶預訂。他認為市場對AI、高效能運算與先進製程的需求遠超過外界想像，因此即便台積電股價已來到高檔，仍有進一步上漲空間。原PO更表示，先前沒買到2000元附近的台積電，如今2500元以下依然值得布局，甚至認為用25倍本益比評價這家「超級成長股」都算保守。

不少網友對此看法深表認同，認為台積電最大的優勢就在於產業地位難以取代。有股民表示，台積電雖然不像部分熱門概念股短期暴漲暴跌，但長期持有往往能穩定創造財富，因此「買進抱著就好」。也有人分享自己因為相信魏哲家與AI趨勢而持續加碼，帳面獲利大幅成長，甚至喊出「相信魏董，明年再買新家」、「年底就懂」等口號，顯示市場信心依舊高昂。

另一派網友則從產業角度討論台積電的競爭優勢。有人指出，高階晶圓代工市場幾乎由台積電獨占，與記憶體產業多家廠商競爭的情況截然不同，因此未來仍有漲價與擴產空間。也有投資人認為，AI熱潮之所以未演變成泡沫，某種程度上正是因為台積電產能有限，讓市場供給受到控制，避免過度投資與惡性競爭。

不過，也有部分網友提出不同看法。有人認為，目前市場早已知道台積電產能滿載的事實，因此股價可能已提前反映未來數年獲利成長；另有網友指出，海外擴廠成本提高、員工分紅制度調整等議題，未來仍可能影響獲利表現。部分投資人則認為，相較於供應鏈個股，台積電雖然風險較低，但股價波動相對溫和，因此短期績效未必最亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。