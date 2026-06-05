AI浪潮剛起⋯繼續買台積電股票！股民看好：相信魏哲家明年換新家

台積電4日舉行股東常會，董事長暨總裁魏哲家在回應股東提問時直言「請繼續買台積電股票」，並強調目前仍看不到公司停止成長的指標，未來幾年對營運展望依舊充滿信心。這番發言曝光後迅速在PTT股板引發熱烈討論，不少投資人將其視為最強多頭訊號，紛紛喊出「相信魏哲家，明年換新家」，甚至有人認為這是比任何法人報告都更有說服力的投資建議。

根據媒體報導，有股東在會中分享朋友因為相信魏哲家去年的一句「明年買新家」，持續持有台積電股票，結果真的賺到買房頭期款。對此，魏哲家笑著回應，如果要買股票，「請繼續買台積電股票」。他並指出，台積電未來幾年仍將持續成長，目前尚未看到產業進入高原期的跡象，從今年資本支出維持在520億至560億美元高檔水準，也反映公司對未來需求充滿信心。

一名網友在PTT分享新聞後，將焦點放在魏哲家的樂觀談話，認為關鍵訊息就是「未來持續成長」、「還沒看到停止成長指標」以及「請繼續買台積電股票」。他也提到，隨著AI需求持續爆發，加上台積電先進製程不斷推進，未來埃米級製程發展仍值得期待，因此看好台積電長線成長空間。

從留言內容來看，多數網友對魏哲家的說法高度認同。不少人表示自己確實因為持有台積電而賺到買房頭期款，甚至已經換屋成功。有人直言「感謝CCW讓人生財富加速好幾年」、「相信魏哲家，已經住進新家」，也有人認為相較於市場各種雜音，直接相信公司掌舵者反而最簡單。部分投資人更喊出「年底3000元」、「繼續歐印」等樂觀言論，認為AI浪潮才剛開始，台積電仍是最大受惠者。

另一項獲得不少共鳴的觀點，則是「賣股買房是否划算」。有網友認為，若為了買房而賣掉台積電，未來可能面臨更大的機會成本；甚至有人笑稱「現在賣掉只能買一間，繼續抱可能變三間」。不少留言認為，台積電近年創造的財富效應已超越不少傳統投資工具，也成為許多人資產增值的重要來源。

不過，也有部分網友保持較為理性的態度。有人指出，企業領導人對公司前景抱持信心本來就很正常，投資人仍應自行評估風險與估值水準；也有人提醒，市場情緒愈樂觀時越要注意風險管理。此外，部分網友提到張忠謀過去其實也曾多次呼籲股東不要輕易賣出台積電股票，認為魏哲家的說法並非首次出現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。