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阮慕驊反擊！秀4帳戶已暴賺2千餘萬元…霸氣喊：公開這些就好免得嚇到酸民

聯合新聞網／ 綜合報導
阮慕驊貼出4個投資帳戶獲利截圖反擊質疑，並在留言區表示「就公開這些就好，免得嚇到酸民」，引發網友熱烈討論。記者曾吉松／攝影
阮慕驊貼出4個投資帳戶獲利截圖反擊質疑，並在留言區表示「就公開這些就好，免得嚇到酸民」，引發網友熱烈討論。記者曾吉松／攝影

台股近期頻創新高，財經作家、主持人阮慕驊因先前減碼三分之一持股，遭部分網友酸為「反指標」、「賣飛了」。對此，阮慕驊在社群平台發文「正式反擊」，強調外界若要了解他的看法，必須長期且全面追蹤，不要只聽自己想聽的，或以偏概全。

阮慕驊在文中表示，「想酸我的網友，請拿出對帳單，比我強，來酸我，沒問題。」

阮慕驊隨後貼出多個投資帳戶截圖，表示以下僅提供多個帳戶中的4個，今年以來的賺進入袋帳單，不含股息及帳上獲利。他更在留言區補充表示：「就公開這些就好，免得嚇到酸民」，展現十足火藥味。

不過，相關消息在PTT引發兩派討論。部分網友認為阮慕驊減碼是風控，並非全數出清，留言表示「減1/3也要被嗆 網友標準真高」、「少賺不是賺？」、「本多也是本事啊，本多保守哪有錯，領息都屌打酸民」、「有對帳單就給尊敬 至少不是嘴砲」。

但更多網友聚焦在「賣飛」與報酬率爭議，質疑公開獲利金額並不能反駁少賺事實，留言包括「不就是賣飛了嗎==」、「所以放到現在應該賺更多啊，就真賣飛」、「賺多少跟賣飛是兩件事吧」、「報酬率連大盤都沒贏」、「貼單 更是證明 自己賣飛而已 反擊了什麼XD」。

也有網友認為，財經名人與酸民認真反而讓話題失焦，留言直言「跟網友認真 就中陷阱了」、「被酸民講兩句就要秀帳單，都幾歲人了」、「跟酸民認真的那一刻就輸了，真的好笑」、「感覺格局自己拉低了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

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