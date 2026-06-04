中信金（2891）狂飆70.5元歷史天價！陳重銘驚吐「沒想過這麼快」：極其漂亮的獲利表現

＊原文發文時間為6月3日

「不敗教主」陳重銘在近日的影音內容中，針對中信金（2891）股價強勢攻上漲停板、飆漲至70.5元的歷史天價發表看法。

他直言，雖然過去曾夢想過這個價位，但沒想到會來得這麼快...

他分析，這一波強勢上漲最主要的原因仍歸功於中信金極其漂亮的獲利表現，今年前四個月已賺進2.03元，他預估今年全年有機會賺到5元甚至挑戰6元；若以5元估算，目前本益比也才大約14倍，仍處於合理區間。

陳重銘進一步指出，近期市場資金在AI類股大肆炒作，但隨著股價衝高，部分具備居高思危意識的資金開始尋找避風港，進而選擇迴流至基期相對落後、且今年大方配息2.5元的金融股。

他認為，金融股今年普遍具備獲利成長與高殖利率雙重優勢，這將引領出一波強勁的除權息行情。

回顧自己的投資歷程，陳重銘表示，大眾都知道他從2008年就開始買進中信金，他的第一本著作《六年存300張股票》核心內容便是記錄這段過程。

10幾年來，他存中信金累計領取的股利已悄悄超過1000萬元，而隨之帶來的資本利得（價差）更讓他賺進了數個1000萬元；強調，金融股屬於民生必需產業，非常適合長期投資，只要放著當作穩定現金流的來源，放久了自然能兼賺豐厚的主力資本利得。

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