股市大好借錢也要買⋯銀行缺錢找台積電救？他憂背後風險龐大

在台股持續創高、企業與投資人借貸需求大增之際，部分銀行面臨存款成長跟不上放款擴張的情況，開始積極爭取現金部位龐大的台積電存款。消息曝光後在PTT股板引發熱烈討論，不少網友看到「銀行向台積電調頭寸」的標題後大感震驚，甚至戲稱台積電已從晶圓代工龍頭進化成「台積金控」，形成另類的台股永動機。

根據媒體報導，近年AI熱潮帶動科技業擴產與投資需求，加上券商、企業及民眾積極投入股市，銀行放款需求大幅增加。金融業人士透露，台積電帳上現金與存款規模龐大，在多家大型銀行都擁有數千億元存款，因此成為銀行爭相爭取的重要客戶。部分銀行甚至願意提供較高的存款利率，希望吸引台積電將資金停泊在自家體系，以改善存放款結構。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，這也反映出台灣資金大量湧入股市的現象。由於台積電持續受惠AI需求賺進大量現金，而投資人又不斷向銀行借錢投入股市，形成一種「銀行借錢給股民買台積電、台積電再把存款放銀行」的循環。他也提出疑問，若市場資金持續堆積在股市，未來一旦出現修正，究竟誰來承擔最後的風險。

PTT網友則把焦點放在這套資金循環機制上，許多人直接將其稱為「台積永動機」。有人笑稱「股民向銀行借錢買台積電，銀行再向台積電爭取存款，然後繼續借錢給股民買台積電」，形成無限循環；也有人戲稱台積電乾脆成立銀行或金控公司，「2330金控」、「台積銀」、「真正的央行是台積電」等留言大量出現。部分網友更認為，若照這個邏輯發展下去，台積電不只是一家科技公司，甚至具備金融業龍頭地位。

不過，也有不少較理性的網友指出，新聞內容實際上比較接近銀行爭取企業大額存款，而非真正向台積電借款。有人解釋，企業將資金存放銀行，本來就是銀行的重要資金來源，銀行提供較佳利率吸引大型企業存款也屬常見做法。另有網友認為，若市場真的出現銀行資金吃緊、全民槓桿投資的現象，反而可能是金融風險升高的警訊，呼籲投資人不要只看到股市創高，而忽略潛在的流動性風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。