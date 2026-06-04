記憶體股重挫⋯他猜壓低股價躲處置？網反指：有利後續行情發展

記憶體族群近期在漲勢凌厲後出現明顯拉回，多檔個股同步重挫，引發市場關注。一名PTT網友發文指出，3日記憶體股跌勢猛烈，看起來彷彿「全台記憶體廠都要倒了」，質疑市場盛傳的「壓低股價躲處置」說法是否合理，認為若真是為了避免遭列處置股，大戶理應只需微幅壓盤即可，沒必要把股價殺到如此誇張。貼文曝光後迅速引發熱烈討論，網友對記憶體後市看法也出現明顯分歧。

原PO表示，近期記憶體題材持續受到市場關注，但當天包括南亞科、華邦電、旺宏及群聯等相關個股普遍走弱，讓不少投資人措手不及。他質疑，若只是單純為了規避處置制度，不應出現如此大幅度的修正，因此好奇究竟是資金刻意洗盤，還是市場已經認定記憶體行情告一段落。文中也坦言自己已被震出場，流露出對急跌走勢的無奈。

支持「洗盤論」的網友認為，大戶除了躲避處置之外，還有甩轎、洗融資與降低籌碼凌亂程度等考量，因此股價短線劇烈震盪並不意外。有網友表示，「車子太重跑不快」、「順便割韭菜」、「把不堅定的人洗出去比較好拉」，認為主力趁市場情緒轉弱時製造恐慌，反而有利後續行情發展。也有人將情況與過去航運股熱潮相比，指出強勢股在主升段期間本來就經常出現大幅震盪。

不過，更多網友對「躲處置」說法抱持懷疑態度。許多人指出，市場往往喜歡替下跌尋找理由，但實際上記憶體股已經連續大漲一段時間，出現獲利了結與資金輪動本來就很正常。有留言直言「套牢的人最愛講躲處置」、「只是散戶自己幻想」，認為若真的看好產業前景，不應把每次修正都解讀成主力刻意操作。也有人提到，美國記憶體相關股票前一晚同樣偏弱，因此台股同步回檔並不令人意外。

此外，不少網友將焦點拉回產業基本面。部分投資人認為，記憶體景氣循環尚未結束，中長期仍有AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）及資料中心需求支撐，因此回檔反而是加碼機會；但另一派則認為短線題材已被充分反映，若後續報價與獲利成長未能持續超出預期，股價自然容易出現修正。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。