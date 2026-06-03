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為何不取消試搓制度？台股盤前「假搓」亂象引熱議：好玩呀！運動前要熱身

聯合新聞網／ 綜合報導
台股15日開高走強，盤中最高首次攻上37000點大關，觸37064.16點，大漲768.04點，創盤中歷史新高，力拚站穩37000點。中央社記者謝佳璋攝 115年4月15日 中央通訊社
台股15日開高走強，盤中最高首次攻上37000點大關，觸37064.16點，大漲768.04點，創盤中歷史新高，力拚站穩37000點。中央社記者謝佳璋攝 115年4月15日 中央通訊社

台股近期多頭氣勢強勁，不少個股盤前試撮階段常出現大漲、亮燈或大跌畫面，但越接近開盤，價格又快速翻轉，讓投資人質疑試撮制度是否仍有實質意義。

有網友在PTT發文指出，每天上午8點半試撮開始後，盤面常出現劇烈變化。以當日為例，台指期大漲，但試撮初期現貨股王、權王卻大跌，直到接近9點開盤前，又轉為大漲大紅，讓原PO直言「這樣的試搓 有意義嗎」。

對此，不少網友認為試撮早已變成台股特色與盤前娛樂，留言表示「假搓大隊每天的樂趣你想取消？」、「好玩呀」、「運動前要熱身」、「打牌不搓牌，少很多樂趣」、「我以為開盤前玩燈是台股日常」。

也有一派網友認為，試撮參考價值有限，投資人不必過度在意。有人直言「所以9點前我都不看 沒意義」、「你可以九點再看盤」、「會信試撮你要檢討自己」、「不爽不要看」、「現在還有人在看試搓？蛤」。

不過，仍有不少人批評台股制度老舊，認為比起試撮，更該檢討處置股、漲跌幅限制或盤前交易制度，留言包括「先取消白癡處置」、「試搓 處置 很沒意義」、「亞洲納斯達克 試搓加處置領先全球」、「試搓處置都該取消 已經限漲跌幅就夠了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

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