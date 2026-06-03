谷月涵高呼「別賺最後一滴水」台股末升段已空手！網卻笑：5萬穩了

曾被市場封為「台灣先生」的谷月涵，近日接受專訪時再度談及投資看法。他指出，目前市場已進入「末升段牛市」，並重申自己一貫主張的投資原則「別賺最後一滴水」，更透露自己已將股票全數賣出、處於零持股狀態，引發市場討論。

根據報導，谷月涵目前投入核融合產業發展，擔任聚界潔能（Alpha Ring）台灣子公司董事長。他認為，能源產業未來最大的成長動能仍與AI密不可分，隨著AI需求持續增加，能源需求也將同步成長，甚至可能成為AI產業的重要衍生投資方向。不過他也提醒，投資人不宜單押單一能源技術，應採取組合配置方式降低風險。

消息傳到PTT後，許多網友第一時間反而相當樂觀，甚至將谷月涵視為「反指標」。不少留言表示「台股5萬穩了」、「看樣子還沒漲完」、「穩了」、「年底十萬」、「好的 續續噴」，認為谷月涵喊出末升段，反而讓多頭更有信心。

也有不少網友翻出過往紀錄質疑其判斷時機點。「兩萬就在喊末升段的人」、「她從多少就喊空了」、「谷大師又來了」、「誰賣誰阿呆谷」、「真正的東方神秘力量來了」等留言陸續出現，不少人認為近年市場多次在悲觀聲浪中持續創高，因此對此類警告已逐漸鈍化。

另一派網友則認為，市場本來就沒有人能精準抓到最高點。「問題最後是一滴水還是一缸水，沒人知道」、「投資不要賺到最後一分錢」、「牛頓賣光持股空手之後的故事大家都知道了」，認為提前獲利了結本來就是一種投資策略，只是未必適合每個人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。