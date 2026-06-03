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AI時代尚處初升段！外媒點名「4檔晶片股」必買：散戶暴富標的

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒點名「4檔晶片股」前景看好，是AI時代投資人必擁有的標的。示意圖／AI生成
外媒點名「4檔晶片股」前景看好，是AI時代投資人必擁有的標的。示意圖／AI生成

AI進展持續發熱，帶動半導體相關供應鏈，讓台灣股市不斷創下新高。美國投資媒體《The Motley Fool》專欄作家德魯利（Keithen Drury）發文指出，看好晶片產業4大巨頭，包括輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、台積電（TSMC）以及美光（Micron Technology），是最值得投資人閉眼買進、長期持有的AI股。

該篇文章指出，這幾家晶片巨頭坐擁AI基礎建設帶來的紅利，是直接受益者，儘管過去幾年股價已漲到翻天，但未來股價仍具成長空間，可望為投資人帶來更優渥的報酬率。

輝達（NVIDIA）

輝達作為人工智慧競賽中的最大贏家，今年第一季營收年增率達85%，繳出亮眼成績單。雖然部分投資人曾擔憂成長動能可能在去年中趨緩，但輝達仍用實力狠狠打臉酸民。更誇張的是，在股價經歷瘋狂大漲之後，輝達目前的預估本益比竟然還處在極具吸引力的24倍左右，簡直是「便宜到不可思議」。外媒大膽預測，只要輝達維持這種賺錢速度，絕對能幫投資人創造極其可觀的回報。

博通（Broadcom）

網通晶片巨頭博通近年積極發展客製化AI晶片（Custom AI Chips），相較於輝達以GPU為基礎的訓練架構，博通光靠高性價比的客製化AI晶片也能走出自己的路，且AI晶片在博通業務中的比重正在提升，市場預估2027年底前，可創造出1000億美元的年營收，這也是市場看好博通股票的原因之一。

台積電（TSMC）

台積電在AI產業鏈中扮演不可或缺的角色，不論是輝達還是博通，自家設計的頂級晶片通通得委託台積電代工生產。因此，台積電從2024年到2029年，其AI相關晶片收入將以近60%的複合年增長率成長。華爾街分析師預測，台積電今年的成長率將超過35%，顯示全球對先進製程的需求還在高速擴張的階段，因此目前是買入的絕佳時機。

美光（Micron）

美光專注於記憶體晶片的生產，與台積電同樣受惠於AI需求成長，尤其AI伺服器對高效能記憶體的需求高，導致全球記憶體市場面臨嚴重缺貨，價格水漲船高，華爾街分析美光下季營收年增幅將超過260%，市值將突破1兆美元，可望變為「成長速度最快」的黑馬。

《The Motley Fool》觀察，全球AI狂潮正在初升段，輝達、博通、台積電與美光這4大含金量高的AI股勢必繼續成為盤面焦點，也是散戶在AI時代絕對要入手、為自己創造暴增財富的優質標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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