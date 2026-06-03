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她1999年買2張台積電忘了密碼 27年後解鎖登入嚇傻：賺逾1200萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，媽媽在1999年買進兩張台積電股票，27年後賺逾1200萬。 中央社
一名網友分享，媽媽在1999年買進兩張台積電股票，27年後賺逾1200萬。 中央社

把股票買了之後直接忘記，真的有可能變成投資神話嗎？近日一名網友在Threads分享一則趣事，表示媽媽在1999年9月30日買進兩張台積電股票後，竟一路忘記證券帳戶密碼長達27年，直到最近才重新找回，而驚人的投資成果也讓大批網友看傻眼。

原PO貼出手機截圖後補充，這其實是自己母親的證券帳戶，近期終於前往券商臨櫃辦理忘記密碼相關程序。重新登入後才發現，當年以每股133元買進的2張台積電，加上多年來的股票股利，已累積到5328股，均價僅50元，帳戶顯示損益率已高達4589.53%，累積獲利超過1222萬元，讓不少網友直呼不可思議。

貼文曝光後，網友紛紛留言調侃，「事實證明不是每支蓋牌都會賺」、「連專業機構都很難預測10年後的需求與題材了，更遑論20年後」、「人家是記憶體賺錢，你是記憶力賺錢」。也有人認為真正困難的不是買到台積電，而是長年不賣出，才能享受到完整的成長紅利。

不過也有不少人將焦點放在27年前投入的金額上，「27年前，能拿出26萬然後就忘記的人，也不是一般人」、「1999年的兩張133元，當初應該你家也算是蠻有錢的」、「1999年的26萬也是不小的數目」。此外，還有網友詢問Meta AI，若27年累積報酬率達4589.53%，換算成年化報酬率是多少，得到約15.32%的答案，讓不少人笑稱「放著忘記密碼27年，勝過天天盯盤」。

其實「買了台積電後忘記賣」的故事並非首次出現。2024年就有財經專欄分享，一名媒體人當年接受朋友建議，以每股約50元買進5張台積電後，一路持有超過25年。期間即使市場經歷多次震盪與產業變化，他始終沒有賣出股票，最終累積出驚人的投資成果。

該篇文章也提到，投資最大的難題往往不在「何時上車」，而是在「何時下車」。許多人雖然買到好公司，卻因頻繁進出、追漲殺跌，錯過長期成長帶來的收益。不過作者也提醒，能夠長抱獲利的前提，是買到像台積電這樣持續成長的企業，而非最終下市成為壁紙股的標的。因此，與其羨慕別人持有數十年大賺，更重要的或許仍是投資標的本身是否具備長期價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 投資理財 台股

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