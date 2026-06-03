台股衝高賺太多好緊張？詹璇依曝「3大停利指南」：帳面賺一倍這樣做心理沒壓力

知名財經主持人詹璇依在影音內容中，針對近期台股屢創新高、投資人紛紛詢問「該如何停利」的集體焦慮做出回應。

她直言，近期市場的確出現過熱跡象，雖然過去一再強調投資優質基金或ETF可以長期持有、不需要停利，因為「淨值沒有天花板」，但考量到這波真的漲很多，且漲越高摔下來往往越重，因此她為不同階段的投資人提出三大停利與資金配置建議。

詹璇依首先建議，若投資人目前的帳面獲利已經超過100%（即賺了一倍），不妨可以先暫時贖回一半的持股，將賺取的部分全數落袋。

她解釋，透過這種方式將本金收回後，持續留在市場內的資產便等同於「零本金」的狀態在運作，無論未來市場後面遇到多大的波動，投資人的心理壓力都會大幅減輕。

其次，若帳面上已有獲利但尚未達到100%，詹璇依則建議可以降低部位，採取「減少三分之一」的策略。

她舉例說明，假設這整包的本利和（本金加利潤）共有100萬元，建議可以先贖回30萬元左右，剩下的資金繼續留在市場內，而提早拿回的三分之一資金，則可以在未來市場面臨大幅修正、機會再度來臨時，當作重新進場加碼的預備金。

最後，針對今年2、3月才開戶、近期才剛踏入市場的新手投資人，詹璇依嚴正呼籲「千萬千萬真的不要歐印（allin），也不要借錢投資」。

她強調，在市場高檔且最熱的時候，最不敗的方法依然是「定期定額」並將資金分批投入，投資人甚至要有連續扣款24個月至36個月的心理準備，透過拉長時間來分攤這一波行情的波動風險，避免因為承受不住中途的震盪而認賠殺出，進而錯失長線的好行情。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。