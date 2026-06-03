快訊

BBC追問台海敏感問題！黃仁勳高EQ「神回應」網讚：地表最強老闆

真理和愛必定戰勝謊言！捷克前總統給台灣的民主啟示

李多慧制服爭議與穿著Prada的惡魔 科技正顛覆傳統價值

聽新聞
0:00 / 0:00

台股衝高賺太多好緊張？詹璇依曝「3大停利指南」：帳面賺一倍這樣做心理沒壓力

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依針對近期台股過熱跡象提出三大理財建議，指出帳面獲利若翻倍可先贖回一半本金以達到「零本金」投資狀態，獲利未滿一倍者則可先縮減三分之一部位以保留未來股災加碼的資金。中央社
財經主持人詹璇依針對近期台股過熱跡象提出三大理財建議，指出帳面獲利若翻倍可先贖回一半本金以達到「零本金」投資狀態，獲利未滿一倍者則可先縮減三分之一部位以保留未來股災加碼的資金。中央社

知名財經主持人詹璇依在影音內容中，針對近期台股屢創新高、投資人紛紛詢問「該如何停利」的集體焦慮做出回應。

她直言，近期市場的確出現過熱跡象，雖然過去一再強調投資優質基金或ETF可以長期持有、不需要停利，因為「淨值沒有天花板」，但考量到這波真的漲很多，且漲越高摔下來往往越重，因此她為不同階段的投資人提出三大停利與資金配置建議。

詹璇依首先建議，若投資人目前的帳面獲利已經超過100%（即賺了一倍），不妨可以先暫時贖回一半的持股，將賺取的部分全數落袋。

她解釋，透過這種方式將本金收回後，持續留在市場內的資產便等同於「零本金」的狀態在運作，無論未來市場後面遇到多大的波動，投資人的心理壓力都會大幅減輕。

其次，若帳面上已有獲利但尚未達到100%，詹璇依則建議可以降低部位，採取「減少三分之一」的策略。

她舉例說明，假設這整包的本利和（本金加利潤）共有100萬元，建議可以先贖回30萬元左右，剩下的資金繼續留在市場內，而提早拿回的三分之一資金，則可以在未來市場面臨大幅修正、機會再度來臨時，當作重新進場加碼的預備金。

最後，針對今年2、3月才開戶、近期才剛踏入市場的新手投資人，詹璇依嚴正呼籲「千萬千萬真的不要歐印（allin），也不要借錢投資」。

她強調，在市場高檔且最熱的時候，最不敗的方法依然是「定期定額」並將資金分批投入，投資人甚至要有連續扣款24個月至36個月的心理準備，透過拉長時間來分攤這一波行情的波動風險，避免因為承受不住中途的震盪而認賠殺出，進而錯失長線的好行情。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

詹璇依 基金小姐姐

追蹤

延伸閱讀

1.26元配息威力太強！00918規模突破千億直逼00713…稀飯：跟認識不太一樣

00918為何把00919遠遠拉開了？網友點出關鍵：短期差距別看太重

陳重銘看00918暴力配息17%！示警台股高空別亂追：AI配高股息才是安全配置

千億俱樂部再添巨頭！00918淨值衝31.38元新高…成立以來含息總報酬逼近195％

相關新聞

她1999年買2張台積電忘了密碼 27年後解鎖登入嚇傻：賺逾1200萬

把股票買了之後直接忘記，真的有可能變成投資神話嗎？近日一名網友在Threads分享一則趣事，表示有人在1999年9月30日買進兩張台積電股票後，竟一路忘記證券帳戶密碼長達27年，直到最近才重新找回帳戶，而驚人的投資成果也讓大批網友看傻眼。

台股衝高賺太多好緊張？詹璇依曝「3大停利指南」：帳面賺一倍這樣做心理沒壓力

台股近期屢創新高，財經主持人詹璇依提出三大停利策略，幫助投資人降低心理壓力。她建議獲利超過100%的投資人可先贖回一半持股，未達100%的則可減少三分之一部位。她同時提醒新手投資人勿全壓市場，應採取定期定額策略，分批投入以降低風險。

「台股挑戰那斯達克40倍本益比」證交所董座大膽預言！股民跟風：5、6萬點 a piece of cake

台證交所董事長林修銘表示，台股有潛力挑戰那斯達克40倍本益比，因擁有無可取代的AI供應鏈優勢。市場上股民則樂觀預測，將催生5、6萬點的新高。不過，部分網友提出應改進交易制度以提升競爭力。

輝達信用評等比美債還高⋯他加碼買進！網認同：有老黃有得漲

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA，NVDA）財報公布後股價一度回落，引發市場對其估值的討論。一名PTT網友發文分析指出，輝達在股價跌至215美元附近時，不僅本益比與成長比優於先前股災期間，從信用違約交換（CDS）數據來看，市場甚至給予輝達比美國公債更低的違約風險評價。他因此認為，當時的輝達已接近「類現金資產」，並進一步調整投資組合增持輝達部位。相關論點引發熱烈論戰，不少網友認同輝達長線價值，但也有人質疑分析邏輯存在重大漏洞。

台股驚驚漲 沒跟上AI行情「這輩子人生沒了」？兩派網友掀論戰

台股因AI題材持續飆升，投資人的資產差距已拉開至數百萬，引發熱議。一名男網友感慨，未參與股市的人的未來將需更長工作時數來追趕財務差距，受到不少網友的推崇與質疑。

股市獲利70萬卻超焦慮 過來人苦勸：有賺錢就好

台股今年表現強勁，多數投資人獲利豐厚。一名女網友分享獲利70萬元卻焦慮不已，因無法與其他人數百萬甚至千萬元的獲利抗衡。網友們透過分享建議，強調賺錢才是成功，並呼籲保持自身步調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。