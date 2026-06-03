「台股挑戰那斯達克40倍本益比」證交所董座大膽預言！股民跟風：5、6萬點 a piece of cake

台股今年在AI熱潮帶動下頻創歷史新高，臺灣證券交易所董事長林修銘近日更拋出震撼觀點，認為台灣擁有全球難以取代的AI供應鏈優勢，機構投資人應給予台股更多溢價空間，甚至有挑戰那斯達克40倍本益比的實力，引發市場高度關注。

根據報導，林修銘表示，台股科技類股市值占比已達80%，超越那斯達克的60%，展現出台灣「科技島結合資本島」的競爭力。他強調，台灣供應鏈展現的是「Team Taiwan」精神，單一企業之外，整體供應鏈韌性更值得市場給予更高評價。

不過消息曝光後，許多網友第一時間不是討論40倍本益比，而是把焦點放在市場制度改革上。不少人直言「先把漲跌幅限制改掉」、「先移除處置股制度 再來漲跌幅」、「處置的智障制度先拿掉好嗎」、「一堆老舊制度趕快改一改在想40倍」，認為若想提升國際競爭力，應先從交易制度著手。

也有不少網友以幽默方式回應，一派樂觀派喊出「200倍！」、「至少100倍」、「500倍送分題」、「好的 貸款融資質押歐印！」，認為AI行情仍有很大發展空間。也有人笑稱「5萬點6萬點 a piece of cake」、「台積6000？」展現市場濃厚的多頭氣氛。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。