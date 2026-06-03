快訊

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

超商雞胸肉為何特別嫩？專家揭「關鍵成分」吃多當心害骨質流失

美伊談判現況曝光！魯比歐再畫停戰紅線 爆伊朗最高領袖「變積極」

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達信用評等比美債還高⋯他加碼買進！網認同：有老黃有得漲

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達（NVIDIA）財報後股價回落，引發市場對其估值討論。網友分析指出，輝達的本益比及CDS風險評價優於美國公債，認為其股價被低估，並調整投資組合增持輝達持股。該觀點引發熱議，支持與質疑聲音交鋒不斷。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）。記者余承翰／攝影
輝達（NVIDIA）財報後股價回落，引發市場對其估值討論。網友分析指出，輝達的本益比及CDS風險評價優於美國公債，認為其股價被低估，並調整投資組合增持輝達持股。該觀點引發熱議，支持與質疑聲音交鋒不斷。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）。記者余承翰／攝影

AI晶片龍頭輝達NVIDIANVDA）財報公布後股價一度回落，引發市場對其估值的討論。一名PTT網友發文分析指出，輝達在股價跌至215美元附近時，不僅本益比與成長比優於先前股災期間，從信用違約交換（CDS）數據來看，市場甚至給予輝達比美國公債更低的違約風險評價。他因此認為，當時的輝達已接近「類現金資產」，並進一步調整投資組合增持輝達部位。相關論點引發熱烈論戰，不少網友認同輝達長線價值，但也有人質疑分析邏輯存在重大漏洞。

原PO指出，若以輝達當時約24倍的預估本益比計算，其盈餘殖利率約4.15%，甚至高於短期美國國庫券殖利率。他認為，對一家掌握AI產業核心地位、獲利能力強勁且持續成長的科技巨頭而言，出現這樣的估值相當罕見。此外，他引用CDS數據表示，市場對輝達債務風險的評價甚至優於美國政府，因此判斷輝達股價遭到低估，並將原本持有的亞馬遜部位轉換成正二ETF與輝達持股。

不少網友對原PO的觀察給予正面回應，認為輝達財報表現依舊強勁，而市場對AI資本支出的需求仍未見明顯降溫，因此長期趨勢依然看好。有人直言「老黃有得漲」、「AI教父開玩笑嗎」，也有投資人認為，輝達已成為AI產業鏈的核心角色，不僅自身持續獲利，也帶動台灣供應鏈同步成長。部分支持者則認為，無論分析方法是否完美，至少指出了市場對輝達估值偏低的現象。

然而，討論區更多焦點則集中在原PO的分析邏輯。許多網友質疑，將股票的盈餘殖利率與國債殖利率直接比較，甚至把CDS風險評價與股票價格連結，存在概念混淆問題。有投資人指出，CDS反映的是債權違約風險，而股票屬於股權投資，兩者風險與報酬結構本就不同；即使輝達債券風險偏低，也無法直接推導出股票價格必然上漲。留言區更出現多輪激烈辯論，支持與反對雙方圍繞CDS、市場定價、AI資本支出及估值模型展開交鋒。

此外，也有較中立的網友認為，原PO最大的貢獻在於提供另一種觀察角度，而非證明其推論完全正確。部分投資人指出，輝達確實是目前市場公認的優質企業，但市值已逼近全球企業頂峰，未來股價漲幅勢必受到更多考驗。也有人提醒，無論看多或看空，最終仍需回歸企業獲利成長與產業需求是否持續擴張，而非單靠單一指標判斷投資價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達 黃仁勳 NVIDIA NVDA

延伸閱讀

1.26元配息威力太強！00918規模突破千億直逼00713…稀飯：跟認識不太一樣

00918為何把00919遠遠拉開了？網友點出關鍵：短期差距別看太重

「台股挑戰那斯達克40倍本益比」證交所董座大膽預言！股民跟風：5、6萬點 a piece of cake

老黃開金口激勵Marvell暴衝！高速傳輸題材發威…009819單日大漲近5％

相關新聞

輝達信用評等比美債還高⋯他加碼買進！網認同：有老黃有得漲

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA，NVDA）財報公布後股價一度回落，引發市場對其估值的討論。一名PTT網友發文分析指出，輝達在股價跌至215美元附近時，不僅本益比與成長比優於先前股災期間，從信用違約交換（CDS）數據來看，市場甚至給予輝達比美國公債更低的違約風險評價。他因此認為，當時的輝達已接近「類現金資產」，並進一步調整投資組合增持輝達部位。相關論點引發熱烈論戰，不少網友認同輝達長線價值，但也有人質疑分析邏輯存在重大漏洞。

「台股挑戰那斯達克40倍本益比」證交所董座大膽預言！股民跟風：5、6萬點 a piece of cake

台證交所董事長林修銘表示，台股有潛力挑戰那斯達克40倍本益比，因擁有無可取代的AI供應鏈優勢。市場上股民則樂觀預測，將催生5、6萬點的新高。不過，部分網友提出應改進交易制度以提升競爭力。

台股驚驚漲 沒跟上AI行情「這輩子人生沒了」？兩派網友掀論戰

台股因AI題材持續飆升，投資人的資產差距已拉開至數百萬，引發熱議。一名男網友感慨，未參與股市的人的未來將需更長工作時數來追趕財務差距，受到不少網友的推崇與質疑。

股市獲利70萬卻超焦慮 過來人苦勸：有賺錢就好

台股今年表現強勁，多數投資人獲利豐厚。一名女網友分享獲利70萬元卻焦慮不已，因無法與其他人數百萬甚至千萬元的獲利抗衡。網友們透過分享建議，強調賺錢才是成功，並呼籲保持自身步調。

賺了怕變賠…她買股不敢長抱卻多次賣飛 崩潰：該怎麼忍？

近日台股表現熱絡，不少投資新手也開始進場嘗試，不過賺了該不該先入袋為安卻成為許多人反覆思考的問題。近日一名女網友在「Dcard」發文表示，自己剛開始接觸股票，只要帳面出現獲利，就會忍不住想賣出，偏偏事後又常常發現「賣飛了」，讓她相當困惑，詢問大家「到底怎麼能忍住不賣？」

專家減碼三分之一持股！網酸爆：一路提醒風險至今市場卻持續創高

財經名嘴阮慕驊近日表示，面對台股創下歷史新高的狂熱行情，已在5月底減碼三分之一持股，將現金水位拉高至三成以上，理由是「帳上淨值不等於流動性」，投資人應保留足夠現金因應風險。不過相關新聞轉貼至PTT股板後，網友討論焦點並未放在風險控管觀念，而是集中質疑阮慕驊長期看空市場的立場，甚至有不少人將其視為反指標，認為台股仍有續漲空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。