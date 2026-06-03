輝達信用評等比美債還高⋯他加碼買進！網認同：有老黃有得漲

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA，NVDA）財報公布後股價一度回落，引發市場對其估值的討論。一名PTT網友發文分析指出，輝達在股價跌至215美元附近時，不僅本益比與成長比優於先前股災期間，從信用違約交換（CDS）數據來看，市場甚至給予輝達比美國公債更低的違約風險評價。他因此認為，當時的輝達已接近「類現金資產」，並進一步調整投資組合增持輝達部位。相關論點引發熱烈論戰，不少網友認同輝達長線價值，但也有人質疑分析邏輯存在重大漏洞。

原PO指出，若以輝達當時約24倍的預估本益比計算，其盈餘殖利率約4.15%，甚至高於短期美國國庫券殖利率。他認為，對一家掌握AI產業核心地位、獲利能力強勁且持續成長的科技巨頭而言，出現這樣的估值相當罕見。此外，他引用CDS數據表示，市場對輝達債務風險的評價甚至優於美國政府，因此判斷輝達股價遭到低估，並將原本持有的亞馬遜部位轉換成正二ETF與輝達持股。

不少網友對原PO的觀察給予正面回應，認為輝達財報表現依舊強勁，而市場對AI資本支出的需求仍未見明顯降溫，因此長期趨勢依然看好。有人直言「老黃有得漲」、「AI教父開玩笑嗎」，也有投資人認為，輝達已成為AI產業鏈的核心角色，不僅自身持續獲利，也帶動台灣供應鏈同步成長。部分支持者則認為，無論分析方法是否完美，至少指出了市場對輝達估值偏低的現象。

然而，討論區更多焦點則集中在原PO的分析邏輯。許多網友質疑，將股票的盈餘殖利率與國債殖利率直接比較，甚至把CDS風險評價與股票價格連結，存在概念混淆問題。有投資人指出，CDS反映的是債權違約風險，而股票屬於股權投資，兩者風險與報酬結構本就不同；即使輝達債券風險偏低，也無法直接推導出股票價格必然上漲。留言區更出現多輪激烈辯論，支持與反對雙方圍繞CDS、市場定價、AI資本支出及估值模型展開交鋒。

此外，也有較中立的網友認為，原PO最大的貢獻在於提供另一種觀察角度，而非證明其推論完全正確。部分投資人指出，輝達確實是目前市場公認的優質企業，但市值已逼近全球企業頂峰，未來股價漲幅勢必受到更多考驗。也有人提醒，無論看多或看空，最終仍需回歸企業獲利成長與產業需求是否持續擴張，而非單靠單一指標判斷投資價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。