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賺了怕變賠…她買股不敢長抱卻多次賣飛 崩潰：該怎麼忍？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

近日台股表現熱絡，不少投資新手也開始進場嘗試，不過賺了該不該先入袋為安卻成為許多人反覆思考的問題。近日一名女網友在「Dcard」發文表示，自己剛開始接觸股票，只要帳面出現獲利，就會忍不住想賣出，偏偏事後又常常發現「賣飛了」，讓她相當困惑，詢問大家「到底怎麼能忍住不賣？」

這名女網友提到，自己最近開始玩股票，但因為不太會看線圖，也不知道現在不賣，之後會不會反而下跌套牢，因此只要看到股票有賺，就會產生想要獲利了結的衝動。

原PO坦言，自己過去曾有幾次明明已經獲利，卻因為沒有及時賣出，後來股價下跌，最後直接被套牢、變成賠錢狀態。也因為這樣的經驗，讓她後來只要看到有賺就趕快賣出，避免再次陷入有賺不賣變賠錢的狀況。

不過，她也發現，身邊或網路上不少能夠長期抱住股票的人，最後往往賺得更多。反觀自己已經歷過好幾次「賣飛」的情況，股票賣掉後繼續上漲，讓她又懊惱又疑惑。她也無奈表示，自己遇到賠錢時反而只會繼續放著等解套，因此想請教大家，究竟該怎麼判斷股票要繼續抱，還是該趁有賺時先賣出。

貼文曝光後，有人建議若不擅長判斷股票進出場時機，不妨改以ETF或大盤型商品為主，「個股我會賣，ETF買大盤幹嘛賣」、「只有買對長線是賺比較多，不懂就0050吧」、「不會看線圖，就無腦買0050」、「定期定額0050每個月2萬 」。

也有人建議，下單後不要一直關注股票市場，「買完後請刪掉App，然後忘掉你有買股票」、「我不會一直進去App看，都是朋友告訴我，我又賺了多少」，認為減少看盤頻率，反而比較能避免情緒化操作。

「不敗教主」陳重銘日前提醒，股市沒有天天過年，投資人切記「三不要」原則，第一是不要隨便賣股票，以免賣出後繼續上漲會「捶心肝」；第二是現在的股價有點貴，手上有空手的人，不要急著搶進股票，必須隨時保持「居高思維」；第三是千萬不要以為股市好賺，就選擇辭職在家炒股。他透露自己是以長期存股為核心，並期盼透過這三個不要，幫助投資人在熱絡的盤勢中穩健度過。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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