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台股驚驚漲 沒跟上AI行情「這輩子人生沒了」？兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
近日台股持續走強，不少投資人因AI題材與市場行情獲得可觀報酬。示意圖。中央社
近日台股持續走強，不少投資人因AI題材與市場行情獲得可觀報酬。示意圖。中央社

近日台股持續走強，不少投資人因AI題材與市場行情獲得可觀報酬。對此，一名男網友指出，未參與股市的人，與成功搭上這波行情的人相比，資產差距恐怕已被大幅拉開。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「沒跟上AI浪潮，這輩子幾十年人生就沒了」為題，指出台股不斷上漲，參與市場的投資人與未進場者之間，可能已產生數百萬甚至千萬元的財富差距。

這名男網友進一步表示，這樣的差距可能意味著，部分人未來需要透過長時間工作、加班甚至延長職涯，才能慢慢追上財務落差；相較之下，提早累積資產的人，可能已經開始規劃退休或環遊世界，直言「精華人生都要辛勞加班工作，這樣是不是很慘？」

貼文一出後，不少網友都表示「航運那時候也一堆人這樣說，每次都不一樣，每次都一樣」、「確實，幾十年難得一遇的大行情，財富重新分配的機會，請各位好好把握了」、「永遠都有新浪潮，如果眼光看得遠的話」、「只能說，這波有跟到，都不敢說大富大貴，但對整體生活與工作心態上會比較豁達」。

不過，也有網友回應「生活過得開心比較重要，要跟別人比有錢，比不完」、「問題來了，能夠買低賣高，落袋為安的人，能有幾個」、「人生的旅程大家都一樣，當下感知的苦與樂都是自己選的，股市賺到錢，人生照樣有煩惱」、「賺再多結局也是死，能賺能花才有意義」。

本站曾報導，一名網友分享，過去受到長輩影響，長期固定買高股息ETF 00878，一直不太敢有自己的投資想法。直到最近才開始投入0050，擔心直言「若34歲才開始定期定額0050會太晚嗎？」

對此，不少網友都表示「34歲而已不用擔心吧，定期定額0050，30年後再說」，「之前還有高股息做支撐，與其糾結進場時機，不如持續投入更重要」、「如果能賣掉00878就更OK了，不過相信你現在下不了手」、「閒錢丟進去等20年」、「把高股息逐步轉往0050，會更適合長期投資」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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