股市獲利70萬卻超焦慮 過來人苦勸：有賺錢就好

今年台股表現強勢，帶動不少投資人荷包滿滿。不過，一名女網友分享，自己今年靠投資獲利超過70萬元，但看到網路上一堆人曬出數百萬、甚至數千萬元的獲利，讓她忍不住陷入焦慮。

這名女網友在Dcard以「股市獲利讓人焦慮」為題，指出近期看到許多人分享投資成果，靠股市進帳數百萬、數千萬元，坦言自己投入不少時間研究投資理財、學習看盤，但即便如此，今年累積獲利仍只有70萬元，讓她覺得資產成長速度不夠快，甚至開始懷疑自己是不是做得不夠好。

這名女網友進一步表示，每當看到別人的獲利數字不斷創新高，就會產生強烈落差感，認為自己的資產沒有翻倍，好像就算不上成功，感到相當焦慮。

貼文一出後，不少網友都表示「有買就有賣對吧？誰會是最後一隻老鼠呢，有賺錢就好」、「股市比的是誰跑得更久，而不是誰衝得更快。能一直留在場上的才是贏家」、「紙上富貴，放在口袋才是真的」、「本大利小利不小，本小利大利不大」、「股市沒賠就是賺，我身邊也有朋友和同事不買股票的」、「這社會瘋子越來越多了，賠錢的也躁鬱，賺錢的也焦慮」。

不過，也有網友分享實用建議，回應「設定好自己的目標，按照自己的節奏就好」、「要因為別人賺更多就焦慮妳焦慮不完的，再怎麼會賺賺得贏馬斯克嗎？知足常樂」、「比不完的，每個人的條件不同，只要有賺錢就是好的，不要看到別人的成績就開始胡亂選股」、「只需要定期檢視自己的報酬率即可」。

事實上，台股站上4萬點後，市場氣氛持續熱絡。本站曾報導，一名網友分享，股市雖然不斷創高，但回到現實生活，房價、物價以及各種日常開銷依舊壓力不小，好奇「大家真的有覺得生活變富裕嗎？」

對此，不少網友都表示「應該更窮了，因為錢都在股市裡面，沒賣都不算」、「賺到錢才有，沒賺到的話，應該覺得更窮吧」、「沒有！錢都卡在股市裡，而且一有資金就又丟進去，每天過著民不聊生的日子」、「並沒有，而且物價越來越高」、「並沒有！漲的都是高價股，一般股民根本下不了手」。

不過，也有網友回應「我買iPhone 17 Pro 512G一次付清！這算嗎」、「投資進來的錢一次清掉房貸，蠻爽的啊！還換了車」、「有喔，股息比本薪高1.5倍，雖然日子不能過的奢侈，但不會焦慮了」、「只是紙上富貴，而且就算千萬也買不起房子，不過倒是可以常出國」、「我的股票0050與台積電都有漲，感謝台灣這個安穩環境」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。