台股衝上45000點！中經院提醒修正風險…網酸：從3萬留意到4萬6

AI題材持續帶動台股多頭氣勢，台股站上45000點，再度改寫歷史新高。不過，面對市場是否過熱，中經院院長連賢明提醒，目前難以判斷金融市場是否過熱，但若後續出現修正，幅度「預期會比大家想像來得大」。

根據原文內容，台股今年尚未過半，已接連飛越3萬點、4萬點大關，5月市值更超越印度，成為全球第5大股市。連賢明表示，台股漲勢超乎預期，是否過熱目前仍無法判斷，但股市大漲後須留意修正風險。

不過，連賢明也指出，AI需求強勁仍可支撐出口表現，景氣熱絡情況有望延續至年底。中研院經濟所研究員簡錦漢也提到，AI硬體需求超乎預期，主計總處已將今年經濟成長率上修至9.64%，民間消費成長率也達3.6%。

對此，不少網友認為市場已聽過太多次風險提醒，留言酸說「從3萬留意到4萬6」、「2萬時就留意了」、「留意賣飛風險」、「留意賺太多風險」、「兩萬過熱三萬過熱四萬五過熱，七八萬你又要熱一次」。

但也有網友認為提醒並非全無道理，畢竟指數位階愈高，單次修正點數自然可能放大，有人說「他也沒說錯吧 沒人知道 如果修正了幅度會比以前大」、「正常 現在隨便就崩幾千點 但可能才10%」。整體來看，台股站上45000點後，市場情緒仍偏多，但「漲太快」與「修正風險」也成為多空交戰的新焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。