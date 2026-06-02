現在還沒停利算技術派？台股狂飆散戶吵翻：買進持有為何要停

台股近期強勢上攻，不少投資人早在4萬至4.1萬點附近先行停利，但隨著指數續創高，也讓「還抱著的人」成為討論焦點。有網友好奇，從去年9月一路抱到現在仍未出場，究竟算是倖存者偏差，還是有技術面、波浪理論支撐？

原PO表示，若從技術派或波浪理論角度來看，目前是否已經接近獲利了結時機；也想知道市場上還有什麼指標，能解釋投資人持續看多、不急著停利的理由。

不少網友認為，對長期投資或指數投資者來說，根本沒有「停利」問題，留言指出「買抱死 爲何要停利？」、「買進持有要停什麼利 技什麼術派」、「長線派吧(?)」、「買指數會什麼要停利？頂多再平衡週期調整」、「存股指數又沒有要用錢，停啥利？」

也有一派網友認為，目前基本面與AI題材仍在，停利反而可能賣飛，留言表示「EPS就還跟得上 停啥利？」、「產業獲利有衰退嗎？沒有的話為什麼要停？」、「AI元年就停利，心態也是滿有趣」、「Rubin都還沒出貨，等出貨再來賣」、「AI結束了嗎？」

不過，也有網友提醒，抱股不賣不一定是技術派，更多可能是無腦多、信仰派或長期資金配置。像是「沒有指標，只有信仰！！」、「腳麻了不行嗎」、「超出成本太多 放著看極限到哪 真大回檔都無感」、「不要猜高低 不要猜高低 不要猜高低」、「停利完繼續進場 再停利 再進場」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。