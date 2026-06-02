專家減碼三分之一持股！網酸爆：一路提醒風險至今市場卻持續創高

財經名嘴阮慕驊近日表示，面對台股創下歷史新高的狂熱行情，已在5月底減碼三分之一持股，將現金水位拉高至三成以上，理由是「帳上淨值不等於流動性」，投資人應保留足夠現金因應風險。不過相關新聞轉貼至PTT股板後，網友討論焦點並未放在風險控管觀念，而是集中質疑阮慕驊長期看空市場的立場，甚至有不少人將其視為反指標，認為台股仍有續漲空間。

根據媒體報導，阮慕驊指出，今年前5個月個人投資報酬率創下新高，帳面獲利成長速度讓他感到「迷幻」，因此選擇在高檔調節持股。他認為資產價值與現金流動性是兩回事，因此賣出部分型態轉弱的個股及部分核心持股，同時保留強勢主升段標的，並將部分資金投入ETF與基金定期定額，希望在控制風險的同時維持參與市場的機會。

不過網友分享新聞後，多數PTT鄉民並不買單。許多人翻出阮慕驊過去多次看空台股的言論，認為他從2萬多點一路提醒風險至今，市場卻持續創高，因此質疑其減碼決策是否只是再次「賣飛」。有網友直言「又是什麼雜魚」、「反著看就對了」，甚至有人戲稱他是「山椒魚2.0」，認為只要他持續看空，就代表市場還有上漲空間。

留言區最常見的共識，是認為目前減碼並非最佳時機。許多投資人指出，AI產業趨勢仍未結束，主力資金與外資仍持續留在市場，現階段貿然降低持股可能錯過後續漲幅。也有網友認為，真正的問題不在減碼，而是阮慕驊長期以來頻繁發表偏空觀點，卻始終能在市場上漲後宣稱自己仍有持股，因此讓不少人質疑其實際操作與公開言論是否一致。

另一方面，也有部分較理性的網友認為，單純從投資策略來看，阮慕驊的做法其實沒有太大問題。這些人指出，「汰弱留強」本來就是常見的資金調整方式，尤其在大漲之後提高部分現金水位，本身就是風險管理的一環。

有人認為，對資產規模較大的投資人而言，保留三成現金並不算過度保守；只是因為目前市場情緒極度樂觀，任何減碼行為都容易被解讀成看空。此外，也有網友提醒，真正的關鍵不在於是否減碼，而是減碼後的資金如何配置，以及未來市場若出現修正時，是否有紀律重新進場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。