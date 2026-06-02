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資產配置過時了？台股、美股狂飆 網友一面倒喊：All in才是王道

聯合新聞網／ 綜合報導
台股與美股近期強勁反彈，投資人獲利激增，引發「資產配置」是否仍重要的討論。多數網友支持「All in策略」，認為在多頭市場配置反而拖累報酬，部分人甚至戲稱自己的配置比例極端，專注於追求資產快速增長。（本報系資料庫）
台股與美股近期強勁反彈，投資人獲利激增，引發「資產配置」是否仍重要的討論。多數網友支持「All in策略」，認為在多頭市場配置反而拖累報酬，部分人甚至戲稱自己的配置比例極端，專注於追求資產快速增長。（本報系資料庫）

台股美股近期持續強勢上攻，不少投資人帳面獲利大幅增加，也讓「資產配置」是否仍有必要成為PTT股板熱門話題。一名網友發文指出，面對近兩個月幾乎天天上漲的行情，原本設定的股債配置比例早已失衡，好奇是否還有人嚴格執行再平衡機制，賣出漲幅過大的股票轉進現金、債券或其他市場。沒想到貼文一出，絕大多數網友幾乎一面倒支持「All in派」，認為在大多頭市場談資產配置反而是在拖累報酬。

原PO表示，資產配置與定期再平衡一直被視為長期投資的重要原則，但近年美股與台股漲勢驚人，持股比重早已遠遠超出原本規劃。他因此好奇，是否真的有人願意在這樣的行情中減碼股票，轉而持有現金、非美市場股票甚至債券，還是多數投資人早已放棄配置紀律，全力追求資產快速成長。

對此，不少網友認為，資產配置本質上是給資產規模較大的投資人使用的工具，對一般散戶而言意義有限。許多人直言，在目前市場環境下，「All in」、「滿倉」、「正二槓桿」才是主流策略，更有人戲稱自己的資產配置就是「99％股票、1％現金留著吃飯」。部分網友甚至認為，若資產尚未達到數千萬甚至上億元規模，根本不需要花時間思考配置問題，應優先追求資產增長。

另一派支持積極投資的網友則認為，資產配置雖然能降低波動，但同時也會犧牲報酬率。在這波AI與科技股帶動的行情下，不少人直言債券已成為「拖油瓶」，甚至有人分享自己早已將資金集中在0050、台積電、正二ETF等標的，希望透過更高曝險來加速資產累積。從留言內容可見，不少投資人對後市依舊充滿信心，認為市場仍處於多頭趨勢之中。

不過，仍有部分網友堅持遵守資產配置原則。他們表示，雖然不一定會主動賣股再平衡，但會利用每月新增資金投入較低配置的資產類別，逐步修正比例偏離問題。也有人坦言，目前持有不少美債與保守型資產，雖然眼看股票持續上漲難免心癢，但仍選擇遵守原定計畫。另有投資人提醒，資產配置的目的本來就不是追求最高報酬，而是在市場出現重大修正時控制風險，因此真正考驗紀律的時刻，往往是在市場最樂觀、人人都喊著「All in」的時候。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 美股

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