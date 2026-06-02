「一天賺到年薪」不算瘋？房仲憶90年代股市狂潮 網樂觀看：炒股季剛開始

台股近期頻創新高，一篇回顧1990年代台股狂熱景象的新聞在PTT股板掀起熱議。資深房仲潘柏彥表示，相較於當年「台灣錢淹腳目」時代，全民瘋股票、一天帳面獲利超過年薪的盛況，如今市場熱度恐怕還只是「前菜」。不過相關說法曝光後，網友看法兩極，有人認為目前距離全民瘋股仍有一段距離，也有人警告市場已出現過熱跡象，擔心重演歷史泡沫。

根據媒體報導，潘柏彥回憶90年代台股大多頭時期，不僅電子股大漲，金融、鋼鐵、塑化與營建等傳產股也全面飆升，社會瀰漫發財氛圍。當時不少投資人不看基本面，只在意隔天是否繼續上漲，甚至有人融資、增貸、抵押房產進場，最終在泡沫破裂後付出慘痛代價。他強調，市場最危險的時刻往往不是下跌，而是讓投資人誤以為風險已經消失。

PTT網友分享新聞後，也提出疑問，認為近期AI題材與COMPUTEX展會效應持續帶動市場上漲，但同時有不少資深投資人開始擔憂高點將至，因此好奇「這次真的不一樣嗎？」這個問題迅速引發大量討論。部分網友認為，若以全民參與程度來看，目前市場熱度根本還未達到90年代的瘋狂程度，甚至有人直言「這只是剛開始」、「全民炒股季才剛展開」，認為AI產業成長趨勢尚未結束，後續仍有上漲空間。

支持多頭的網友普遍認為，現在與過去最大的差異在於企業基本面。他們指出，目前市場主角是台積電、AI伺服器與大型科技股，背後有實際獲利與營收支撐，並非當年許多缺乏獲利能力的炒作標的。一些網友提到，如今ETF盛行、資訊透明度更高，投資人對財報與產業趨勢的重視程度遠勝以往，因此認為將當前行情直接與1990年代泡沫相比並不恰當。

然而，也有不少網友對後市抱持警戒態度。部分人指出，近年來借貸買股、質押槓桿等操作愈來愈普遍，甚至連菜市場與長輩聚會都開始討論ETF與0050，認為這些現象與過去市場過熱時期頗為相似。另有網友提醒，當市場持續上漲時，許多人容易誤以為自己投資能力出眾，進而忽略風險，一旦出現利空或資金退潮，恐怕將面臨劇烈修正。也有人認為，目前真正值得觀察的並非股價高低，而是融資餘額、槓桿資金與散戶情緒是否持續升溫，這些指標才更能反映市場是否正逐步走向瘋狂。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。