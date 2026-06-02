快訊

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

張峰奇考慮再出家！老婆李亮瑾支持「有佛緣阻止不了」

滇緬孤軍／電影美化段李部隊 實淪販毒走私政府管不動

聽新聞
0:00 / 0:00

他買QQQ、台積電擁600萬資產⋯想增貸400萬買股！網勸做好腰斬準備

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT求助，計畫增貸400萬元投資半導體，目標在5年內將600萬元資產增至2000萬元。雖然獲得不少槓桿建議，但多數網友提醒需謹慎面對高風險，特別是市場已經上漲的情況下。（路透）
一名網友在PTT求助，計畫增貸400萬元投資半導體，目標在5年內將600萬元資產增至2000萬元。雖然獲得不少槓桿建議，但多數網友提醒需謹慎面對高風險，特別是市場已經上漲的情況下。（路透）

增貸投資好嗎？一名網友在PTT股板發文表示，目前持有約600萬元資產，其中300萬元配置於美股QQQ、300萬元投入台積電（2330），年薪約150萬元、每年可再投入50萬元，希望藉由半導體產業成長趨勢，在5年內將資產擴大至2000萬元，因此詢問是否該透過房貸增貸、改買槓桿ETF等方式提高報酬率。貼文曝光後引發熱烈討論，許多網友紛紛提出建議，但也有人提醒，追求高報酬往往伴隨高風險，切勿因市場行情火熱而失去理性。

原PO指出，目前投資組合以QQQ及台積電為主，自認屬於較保守的配置，因此思考是否透過理財型房貸再借出400萬元擴大部位，或是將現有持股轉進SOXL等高槓桿半導體ETF，以提高達成目標的機率。他坦言，知道這類「幾年翻幾倍」的討論常被視為市場過熱訊號，但仍希望透過網友不同角度的意見作為參考。

對此，不少網友直接將答案指向槓桿工具，認為若要在5年內達成超過3倍報酬，「正二」、「TQQQ」、「SOXL」幾乎是最常見的選項。有投資人認為，若行情持續向上，透過槓桿ETF或期貨確實有機會大幅加速資產成長，甚至有人分享自己從數百萬元滾出數千萬元的經驗，強調重點在於看對趨勢後勇敢加碼。不少留言也點名記憶體、半導體及AI相關族群，認為仍具備成長潛力。

不過，更多網友則將焦點放在風險管理。有不少人指出，QQQ與台積電本身已屬科技成長型資產，並非傳統意義上的保守投資，認為原PO其實已承擔相當程度的市場風險。許多人提醒，市場在經歷大幅上漲後，投資人容易產生FOMO（錯失恐懼症）心理，「開始想賺快錢的時候，往往就是被市場教訓的開始」。還有人強調，真正困難的不是找到會漲的標的，而是在大漲大跌過程中是否抱得住部位。

此外，也有不少較為理性的聲音認為，以原PO現有資產規模與持續投入能力來看，即使不使用高槓桿，只要維持長期投資與穩定投入，未來達成2000萬元資產並非不可能。有網友試算，若能維持合理報酬率並持續投入資金，時間拉長後自然有機會達標。部分人則提醒，市場上分享暴賺案例的人很多，但鮮少有人提及槓桿失敗後大幅虧損的經驗，因此在追求報酬之前，更重要的是先評估自己能否承受資產從600萬元縮水到300萬元甚至更低的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

房貸 台股 台積電 QQQ 槓桿

延伸閱讀

00981A配息0.63元年化殖利率近8％！股民兩派論戰：續抱等息還是趁高出場？

00919配息1元創新高！126萬受益人嗨翻 網友卻喊：輸00918

6月ETF除息秀底氣足！00918豪氣配息1.26元稱霸季配、00961發0.15元奪下月配王座

估0.8元太保守？00919配息開出驚人1元…棒棒讚：沒硬碰00918才是聰明做法

相關新聞

專家減碼三分之一持股！網酸爆：一路提醒風險至今市場卻持續創高

財經名嘴阮慕驊近日表示，面對台股創下歷史新高的狂熱行情，已在5月底減碼三分之一持股，將現金水位拉高至三成以上，理由是「帳上淨值不等於流動性」，投資人應保留足夠現金因應風險。不過相關新聞轉貼至PTT股板後，網友討論焦點並未放在風險控管觀念，而是集中質疑阮慕驊長期看空市場的立場，甚至有不少人將其視為反指標，認為台股仍有續漲空間。

他買QQQ、台積電擁600萬資產⋯想增貸400萬買股！網勸做好腰斬準備

增貸投資好嗎？一名網友在PTT股板發文表示，目前持有約600萬元資產，其中300萬元配置於美股QQQ、300萬元投入台積電（2330），年薪約150萬元、每年可再投入50萬元，希望藉由半導體產業成長趨勢，在5年內將資產擴大至2000萬元，因此詢問是否該透過房貸增貸、改買槓桿ETF等方式提高報酬率。貼文曝光後引發熱烈討論，許多網友紛紛提出建議，但也有人提醒，追求高報酬往往伴隨高風險，切勿因市場行情火熱而失去理性。

台股衝上45000點！中經院提醒修正風險…網酸：從3萬留意到4萬6

台股今日衝上45000點，再創歷史新高，但中經院警示修正風險可能超過預期，投資者需謹慎。儘管AI需求強勁支撐經濟成長，市場情緒依然存在多空交戰。

現在還沒停利算技術派？台股狂飆散戶吵翻：買進持有為何要停

台股近期持續上漲，許多投資者仍抱持未停利的觀念，引發網友熱議。有人認為長期投資不必停利，而另一些人則警示這可能並非技術派行為。市場對基本面與AI題材持樂觀態度。

資產配置過時了？台股、美股狂飆 網友一面倒喊：All in才是王道

台股與美股近期持續強勢上攻，不少投資人帳面獲利大幅增加，也讓「資產配置」是否仍有必要成為PTT股板熱門話題。一名網友發文指出，面對近兩個月幾乎天天上漲的行情，原本設定的股債配置比例早已失衡，好奇是否還有人嚴格執行再平衡機制，賣出漲幅過大的股票轉進現金、債券或其他市場。沒想到貼文一出，絕大多數網友幾乎一面倒支持「All in派」，認為在大多頭市場談資產配置反而是在拖累報酬。

「一天賺到年薪」不算瘋？房仲憶90年代股市狂潮 網樂觀看：炒股季剛開始

台股近期頻創新高，一篇回顧1990年代台股狂熱景象的新聞在PTT股板掀起熱議。資深房仲潘柏彥表示，相較於當年「台灣錢淹腳目」時代，全民瘋股票、一天帳面獲利超過年薪的盛況，如今市場熱度恐怕還只是「前菜」。不過相關說法曝光後，網友看法兩極，有人認為目前距離全民瘋股仍有一段距離，也有人警告市場已出現過熱跡象，擔心重演歷史泡沫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。