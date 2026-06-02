他買QQQ、台積電擁600萬資產⋯想增貸400萬買股！網勸做好腰斬準備

增貸投資好嗎？一名網友在PTT股板發文表示，目前持有約600萬元資產，其中300萬元配置於美股QQQ、300萬元投入台積電（2330），年薪約150萬元、每年可再投入50萬元，希望藉由半導體產業成長趨勢，在5年內將資產擴大至2000萬元，因此詢問是否該透過房貸增貸、改買槓桿ETF等方式提高報酬率。貼文曝光後引發熱烈討論，許多網友紛紛提出建議，但也有人提醒，追求高報酬往往伴隨高風險，切勿因市場行情火熱而失去理性。

原PO指出，目前投資組合以QQQ及台積電為主，自認屬於較保守的配置，因此思考是否透過理財型房貸再借出400萬元擴大部位，或是將現有持股轉進SOXL等高槓桿半導體ETF，以提高達成目標的機率。他坦言，知道這類「幾年翻幾倍」的討論常被視為市場過熱訊號，但仍希望透過網友不同角度的意見作為參考。

對此，不少網友直接將答案指向槓桿工具，認為若要在5年內達成超過3倍報酬，「正二」、「TQQQ」、「SOXL」幾乎是最常見的選項。有投資人認為，若行情持續向上，透過槓桿ETF或期貨確實有機會大幅加速資產成長，甚至有人分享自己從數百萬元滾出數千萬元的經驗，強調重點在於看對趨勢後勇敢加碼。不少留言也點名記憶體、半導體及AI相關族群，認為仍具備成長潛力。

不過，更多網友則將焦點放在風險管理。有不少人指出，QQQ與台積電本身已屬科技成長型資產，並非傳統意義上的保守投資，認為原PO其實已承擔相當程度的市場風險。許多人提醒，市場在經歷大幅上漲後，投資人容易產生FOMO（錯失恐懼症）心理，「開始想賺快錢的時候，往往就是被市場教訓的開始」。還有人強調，真正困難的不是找到會漲的標的，而是在大漲大跌過程中是否抱得住部位。

此外，也有不少較為理性的聲音認為，以原PO現有資產規模與持續投入能力來看，即使不使用高槓桿，只要維持長期投資與穩定投入，未來達成2000萬元資產並非不可能。有網友試算，若能維持合理報酬率並持續投入資金，時間拉長後自然有機會達標。部分人則提醒，市場上分享暴賺案例的人很多，但鮮少有人提及槓桿失敗後大幅虧損的經驗，因此在追求報酬之前，更重要的是先評估自己能否承受資產從600萬元縮水到300萬元甚至更低的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。