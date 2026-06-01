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黃仁勳一拿它股價就漲停！1分鐘灌7000多張 現場驚見手機都是「下單畫面」

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黃仁勳一拿它股價就漲停！1分鐘灌7000多張 現場驚見手機都是「下單畫面」

聯合新聞網／ 綜合報導
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳發表COMPUTEX主題演講，拿起一台微星電腦。記者余承翰／攝影
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳發表COMPUTEX主題演講，拿起一台微星電腦。記者余承翰／攝影

輝達執行長黃仁勳今 （1）日在GTC Taipei主題演講，再次讓台灣科技圈、投資圈同時沸騰。不過這次被網友熱議的，不只是AI、GPU或新技術，而是他在台上展示、提及合作夥伴產品時，意外牽動台股盤中情緒，微星（2377）90度上揚急拉鎖死，讓「看發表會順便看盤」成為Threads上的現象級話題。

多名網友在Threads貼出微星股價截圖，指出黃仁勳於演說中拿出一台微星電腦後，微星股價盤中迅速拉升，衝上144元漲停價。有人觀察時間，黃仁勳約12點33分拿起微星電腦，另有網友觀察得更細，「一分鐘灌7000多張」，約3、4分鐘直接漲停鎖死。

YouTuber「邦妮區塊鏈」從演說現場走出後發現，身邊不少人的手機畫面不是直播回放，而是股市下單頁面。緯來財經《投資聊一SHOT》主持人吳采妮也表示自己原本準備進場，直到微星股價衝上141元時開始猶豫是否賣出，沒想到股價隨後就在眼前漲停。

不只微星，社群上也有人貼出黃仁勳提到聯發科合作影片的截圖，並搭配聯發科盤中行情畫面，顯示聯發科一度漲到8%，讓網友將這波行情形容成「直播帶貨」的股市版本。原本一場科技演說，轉化成「看直播買股票」的集體迷因，也凸顯黃仁勳每次來台，不只帶動科技新聞流量，也可能牽動資本市場想像。

留言區同樣充滿玩笑，有網友說「難得可以拿到第一線消息」，也有人形容這是「化知識為行動的具體展現」。還有人笑稱黃仁勳根本是「超強直播帶貨KOL」，另有網友看完股價急拉後感嘆「太慢了，沒看到微星一分鐘直接漲停」，也有人自嘲「我是邊聽他講邊吞籌」，讓整起事件從單純股價波動，變成Threads上一場大型看盤共鳴。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 微星 輝達 聯發科 漲停 Threads

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