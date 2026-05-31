長輩喊高點到了、現金為王 他滿倉被勸出清：聽久真的很煩

台股站上4萬多點後，市場氣氛熱到連家庭聚餐都成了股市討論場。有網友在PTT發文表示，最近家人聚餐時，從長輩到晚輩全都在聊股票，有人報牌，也有人回憶以前買過的股票如今漲到高價，但更多長輩則是提醒他「趕快出脫手中的股票」。

原PO表示，長輩認為現在行情很像當年網路泡沫，聽到他目前手上滿倉後，便一直勸他趕快賣，否則接下來可能會腰斬。他坦言，聽久了真的很煩，因此好奇該怎麼向長輩解釋。

不少網友認為，面對長輩其實不必硬碰硬，順著回應即可「不用解釋，誰的錢誰決定。」、「各做各的就好」、「跟長輩說話就是順著他們想聽的講」、「一律回答好，不然是活在過去？」、「自己的錢自己決定阿」。

也有網友認為，長輩會保守並不意外，畢竟經歷過過去股災，對高點風險記憶深刻「老人本來就該保本」、「就 他們經歷 1990股災 很多人破產 記憶深刻」、「老人經歷過股災，會擔心正常」、「老人是對的」。

另一派網友則認為，不需要因為別人的焦慮改變操作，重點是自己的資金屬性與風險承受度「不要跟想法不同的人談股票」、「自己怎麼做自己知道就好 事實和對錯很重要嗎」、「現金為王沒錯，那都放定存嗎」、「悲觀者正確，樂觀者前行。」也有人提醒，若真的擔心風險，可用部分停利或降低持股比例，而不是非黑即白全賣。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。