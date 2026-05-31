台股4萬多點算高嗎？他拿韓股、費半對比 網熱議：怕高多半是定錨效應

台股近日站上4萬多點後，市場多空論戰升溫。有網友在PTT發文表示，近期看到不少空軍「畢業」，身邊也有空軍朋友虧損100多萬元，當初看到台股4萬點時覺得是「天上掉下來的禮物」，沒想到行情仍持續往上。

原PO指出，若從今年漲幅來看，台股上漲52.41%，但韓股漲幅達96.68%，費半也上漲78.95%，日經則上漲27.97%。他認為，黃仁勳曾提到台灣是AI核心，若放在AI供應鏈與國際市場表現來看，台股目前漲幅似乎未必算誇張，因此好奇為何不少人仍覺得4萬多點已經很高。

對此，有網友認為，投資人覺得高，主要是因為過去沒看過這樣的指數位置，留言表示「因為今年五月以前都沒見過這麼高的指數。」、「因爲從來沒漲成這樣 都覺得高了」、「因為從來沒有過啊」、「因為以前不到萬點才是常態啊」。

也有網友從心理層面分析，認為這與定錨效應有關。有人說「定錨效應」、「價格錨定啊。以前萬二歷史高點、萬八史詩高點、兩萬四宇宙高點、三萬一突破太陽系、三萬五突破銀河系，啊不是，總產值跟貨幣通膨就是一直在往上墊」、「人單純看到未知的事物後容易感到害怕」。

不過也有一派網友認為，若從AI題材、企業獲利與台灣供應鏈角色來看，目前台股未必已到終點。相關留言包括「在AI大時代的背景下確實不高」、「今年獲利一直上修」、「對比出口成長，其實沒有很多泡沫」、「台積還沒發功 年底10萬不騙」。但也有人提醒，短線過熱仍需留意，「記得趴踢結束前，離出口近一點」、「看到四處的文章都這麼樂觀，先調整一下自己的倉位」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。