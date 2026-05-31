錯過台股大多頭有多嘔？他好奇沒跟上會怎麼想 過來人吐心聲

近期台股持續走高，不少投資人資產快速成長，但看別人一直曬獲利是什麼心情？一名網友近日在Dcard發文表示，自己進入科技業後，將大部分薪水投入投資，這幾年光靠股票就賺進好幾年年薪，因此好奇，那些因為還是學生、小資族或剛買房而沒有資金進場的人，看著身邊不斷有人分享獲利時，究竟是什麼感受？

原PO直言，這幾年打開社群平台或論壇，經常都能看到投資獲利分享，加上媒體不斷報導股市創高，讓他不禁好奇，若眼睜睜看著大家上車賺錢，自己卻沒有參與其中，是否會產生強烈的相對剝奪感，因此發文詢問其他人的真實想法。

不少網友吐露感想，「當然是很可惜的感覺，但誰能料想到呢」、「後悔莫及，我爸一直不準我玩股票，出社會十年來看別人資產翻了好幾倍」、「這次錯過很可惜，但之後還會有」。

另一派網友則認為，投資本來就是長期規劃，沒有必要過度糾結是否錯過某一段行情，「市場永遠都有機會」、「保本跟進通膨成長就夠了」、「說真的趕快投進去都還來得及，最怕的是只會後悔又想找低點」、「投資是一輩子的事，跟到了也不一定能賺錢，甚至賺到高額的報酬」、、「就賺比較少而已，要比根本比不完啊」、「股票期貨不在於你何時進場、重要的是你何時出場」。

其實類似的入場焦慮近年屢見不鮮，前陣子就有網友在PTT感嘆，台股一路衝高、台積電股價不斷創高後，社會似乎逐漸出現資產焦慮。他認為，敢開槓桿或較早投入市場的人資產快速增加，而依靠薪資收入的人則只能看著差距持續擴大，因此直言財富分配方式似乎已經出現變化。

還有人拿股市與房市來做討論，有人認同股票帶來的財富差距確實日益明顯，也有人認為房市與股市本質不同，房價牽涉居住需求，而股票屬於金融商品，兩者難以直接比較。還有網友反問，若將投資獲利視為不公平，那是否也該質疑高薪工作或高價商品的存在。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。