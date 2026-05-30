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台股大漲該何時停利？他賺60%全出清 網提醒：別讓高點焦慮變成追高壓力

聯合新聞網／ 綜合報導
台股大漲讓投資人面臨停利選擇，有網友獲利約60%後選擇全數出清，引發網友討論「落袋為安」與「分批調節」兩種不同心態。記者余承翰／攝影
台股大漲讓投資人面臨停利選擇，有網友獲利約60%後選擇全數出清，引發網友討論「落袋為安」與「分批調節」兩種不同心態。記者余承翰／攝影

台股近期強勢走高，也讓不少投資人開始面臨「要不要獲利了結」的難題。有網友在PTT發文表示，自己從去年5月到現在，整體獲利率約60%，昨日已出清所有持股部位，主因是獲利已大幅超過原訂30%的目標，加上擔心股市即將修正，若出現人踩人賣壓，可能來不及出場。

原PO表示，自己無法時刻盯盤，因此選擇先把獲利落袋，等待未來修正再觀察進場時機。他也補充，這筆資金屬於閒錢投資，並非壓身家，即使賣飛也是自己應該承擔，只是想請教其他投資人如何應對高點焦慮，以及怎麼看待這波台股歷史高峰。

對於原PO出清持股，不少網友認為「有賺就好」，重點是符合自己的風險承受度，留言表示「會怕就賣阿 反正沒有虧就好了」、「有賺就該感恩了 別想那麼多 現在要注意別再追高衝進去」、「賣飛代表那不是你該賺的錢 寬心即可」、「獲利入袋為安 這種很奇怪的衝高一反轉一定會很慘」。

不過也有網友認為，一次全出清容易陷入後續焦慮，若行情續漲，反而可能更難買回來。有人建議「會怕就賣一半或10% 慢慢出不要一次出光」、「要賣也別全賣啊 底留一點不管以後想加還是真的跌了都不會太糾結」、「不要全賣」、「分批進出體感最舒服，你這種想摸頭的多半後面賣飛了就會忍不住追高洗碗」。

也有一派網友認為，若是長期投資大盤或核心標的，本來就不應該頻繁猜高低點，留言直言「股市心法 要用錢才賣」、「買大盤沒在停利的」、「沒缺錢 就別賣 賣了你要放在銀行嗎」、「調節就好，永遠不要離開市場」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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