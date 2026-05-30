力積電（6770）狂飆50％！網喊「相信黃董」 主力進場後極限在哪？

台股記憶體題材持續火熱，有網友在PTT發文討論力積電（6770），指出股價近期從5月21日的59.2元一路飆到88.7元，漲幅約50%，中間回檔也未跌破5日線，線型相當漂亮，引發股民熱議。

原PO認為，力積電目前搭上美光題材，並以P5換取美光技術交換、切入HBM相關想像空間，稱其是「台股目前唯一的HBM概念股」。籌碼面上，原PO也提到，周五主力大舉進場，1000張以上大股東持股占比從39.9%拉升至51.6%，加上近期產能滿載、4月自結虧轉盈，讓他好奇力積電是否真的能讓投資人「年底就懂」。

不少網友看多氣氛濃厚，紛紛喊出「相信黃董」、「年底就懂！」、「破百就懂！」、「相信黃董 還沒年底就懂」、「相信用黃董 年初就懂」，也有人直接喊價「7月200 年底500」、「先看500」、「短線500長線1000」、「上看200」。

不過，留言也有不少保守派提醒風險，尤其力積電過去股價波動與基本面爭議仍讓部分投資人有陰影。有網友直言「抱歉 這檔碰過3次後 我就不摸了」、「賠錢裡面沒多少產能的廠直接賣給美光還換到美光後段訂單 這個怎麼想都是利多吧XD」、「產能都快滿載了才賺這點」、「被騙一次不夠再騙第二次，第三次會是真的嗎？」

也有網友把焦點放在籌碼與散戶情緒，有人說「雖然不太敢相信 但籌碼面是真的猛」、「千張大戶暴衝11趴真的有點誇張」、「太多散戶注意就要跑了」、「主力買這麼多 禮拜一不開盤鎖漲停會被倒爛」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。