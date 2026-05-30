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台股爆1.8兆天量！證交稅單日估進帳45億 網喊：全台最大線上賭場

聯合新聞網／ 綜合報導
*台股29日成交金額達1.87兆元，改寫歷史天量，若以當沖約4成、非當沖約6成估算，財政部單日證交稅可望入帳近45億元。（本報系資料庫）
*台股29日成交金額達1.87兆元，改寫歷史天量，若以當沖約4成、非當沖約6成估算，財政部單日證交稅可望入帳近45億元。（本報系資料庫）

台股5月行情熱到發燙，不只指數頻創新高，成交量也同步放大。根據Yahoo財經報導，台股29日成交金額達1.87兆元，若以當沖成交占比約4成、非當沖約6成估算，財政部單日證交稅可望入帳近45億元，引發網友熱議。

報導指出，台股29日開高走高，加權指數終場大漲1096.5點，收在44732.94點，改寫收盤新高，同時創下1.87兆元成交天量。若依一般證交稅千分之3、當沖稅率千分之1.5試算，單日證交稅收粗估約44.88億元。

若拉長到整個5月觀察，台股成交金額高達近26.29兆元，日均成交值約1兆3145億元，推估財政部單月證交稅可望進帳約630.96億元。財政部先前統計也顯示，4月證交稅實徵546億元，創歷年單月新高。

對此，不少網友直接聯想到「莊家抽水」，留言表示「莊家抽水賺爛惹」、「莊家開合法賭場」、「全台最大線上賭場，上線囉~」、「真、躺著賺」、「政府當莊家」。也有人關心是否應該回饋投資人，「該發錢了」、「會普發嗎？」、「該降稅了降為千分之二」。

不過，也有網友把焦點放在交易制度與系統改善，認為稅收大增後，更應優化市場環境，直言「一天賺45億 結果一堆鳥制度爛系統改不了」、「賺那麼多錢，改個系統要好幾年，效率真差」、「全零股交易、刪除處置 趕快改善好嗎」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 證交稅 財政部 指數

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