COMPUTEX即將登場 未來一周美股還有哪些觀察指標？

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有六大觀察變數。

富蘭克林投顧指出，AI不會取代軟體，軟體正被重新定義，將價值從以人為本的模式轉移到AI驅動的基礎設施、數據、企業編排的公司。全球軟體總使用量幾乎肯定會成長，但價值分配將截然不同於過去十年。軟體不再是單一投資主題，而是分裂成三大陣營：AI工作負載受益者、面臨壓力的按席位計費現有企業、AI營運平台。

富蘭克林投顧表示，在此情況下，占據優勢的軟體應符合五項標準：一、難以真正取代的系統與高昂轉換成本；二、透過實際使用量成長和客戶關係拓展來計費；三、毛利率穩定或提升；四、在自身營運中有效利用AI的公司；五、已轉型完成或擁有可靠轉型路徑的公司。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。