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全民瘋買股內需沒跟上？學者揭台股財富效果失靈真相

中央社／ 記者潘姿羽台北30日電
台股示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
台股示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照

台股多頭氣勢如虹，不論是咖啡廳、菜市場，都可聽到民眾談論股市行情，投資台股儼然成為全民運動。然而，股市大漲未能等比例反映在國內消費，學者直言，財富效果雖然存在，部分資金持續停留在金融市場，部分則流向海外旅遊，對實體經濟的帶動效果有限。

2026年還沒過半，台股已經接連飛躍3萬點、4萬點大關，5月市值正式超越印度，躍居全球第5大。5月最後一個交易日，加權股價指數收在44732.94點，上漲1096.5點，成交值新台幣1兆8164.5億元，價量同創新高。

台股資金行情爆棚，外界期待財富效果也能挹注內需。主計總處昨天發布最新經濟預測，上修115年民間消費實質成長率至3.6%，較2月預測值增加1.09個百分點，為近3年最佳表現。

不過相較台股漲勢兇猛，民間消費成長力道略顯溫和。中央大學經濟系教授吳大任點出2原因，一是台股漲得又急又快，「在股市賺到錢，就捨不得走」，資金續留股市，尋找更好投資標的。

統一企業董事長羅智先日前表示，民眾並未把賺到的錢拿去消費，「現金大概也沒時間花到其他地方去」，資金大多集中在股市、房貸、車貸、小額貸款與證券融資，「尤其那個地方（股市）現在太精彩了」。

吳大任分析，已經聽聞不少人以房屋增貸換現金等各式開槓桿買股，甚至原本有意買房，但看到房市還在盤整，股市投資報酬率明顯更佳，乾脆把頭期款先投入股市，這也是近年「股市熱、房市冷」的原因之一。

另一個原因則是許多人將新增消費支出用於海外旅遊，使股市財富效果未完全反映在國內消費成長。吳大任表示，根據交通部觀光署最新數據，台灣出國人次持續創高，顯見賺了錢多花在國外，這也導致吸納700多萬就業人口的服務業，對景氣熱絡的感受有限。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，觀察第1季民間消費結構，國人在國內消費成長4.31%、國人在國外消費成長11.57%，顯示跨境旅遊熱潮確實吸納一定消費力道。

蔡鈺泰接著表示，台股漲勢可觀，但究竟民間消費要反映多少幅度，其實很難說，一是投資人可能期待資金繼續跟進成長浪潮，不急於轉換為消費，二是資金有多元用途，不可能無限制消費。

不過從另個角度分析，吳大任認為，台股屢創新高，是經濟成果的展現，但如果無法轉化為實體經濟成長動能，將不利於經濟均衡；另外，也須留意當年輕人蜂擁投入股市，覺得「賺錢很容易」，就業意願會跟著降低，將埋下隱憂。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 印度

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