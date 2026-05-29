鴻海（2317）噴漲停！郭哲榮拆解劉揚偉「年賺20元」秘密：目標價上看400元

台股大盤近期持續站在多頭浪潮頂端，摩爾投顧投資長郭哲榮在最新直播中熱情宣告，自己先前預告的大牛股鴻海（2317）今日不負眾望「噴出漲停」，強勢鎖在289元。

郭哲榮透露，自己日前在經濟日報投稿與節目預告中，就精準鎖定本周的重頭戲是鴻海股東會，並斷言董事長劉揚偉勢必會釋出強烈的基本面利多。

他從國際科技局勢的「心裡面」出發深度解析，指出蘋果（Apple）執行長庫克面臨市值被微軟、輝達等巨頭超車的巨大壓力，而鴻海身為蘋果最大代工夥伴，市值排名近期也從第二名滑落至第四名，這讓劉揚偉同樣承受極大的內部與外部底氣壓力，勢必要在股東會上力挽狂瀾、放大絕招。

果不其然，劉揚偉在今日股東會上霸氣喊出未來要朝「每年賺兩個股本（EPS 20元）」的目標努力。

郭哲榮計算財經數學：鴻海過去一年的EPS約13.61元，若乘上市場主流的20倍本益比，剛好符合近期260元附近的股價行情；如今劉揚偉將未來的EPS卡直接拉高到20元，在維持20倍本益比的預期下，市場與大戶自然會將目標價迅速解讀並重新定位至400元。

這項具有強大故事性的基本面超級利多，正是催生今日鴻海爆發漲停的終極秘密，他也大膽斷言「很快會看不到300元以下的鴻海」。

面對台股化身為世界AI核心的瘋狂「淘金時代」，郭哲榮也善意提醒投資人，行情雖大好、資產配置可以ALL IN，但千萬要保持保守與居高思維，絕對「不要融資放大槓桿」，更不要因為一時股市好賺就衝動開除老闆或辭掉工作，必須留住本業，用現股穩健地參與台股史上最大的多頭盛宴。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。