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股市沒天天過年！陳重銘示警高檔「三不要」原則：空手別急著搶、現在有點貴
＊原文發文時間為5月27日
台股近期持續狂飆，「不敗教主」陳重銘在影音中直呼「家人們太恐怖了、太恐怖了、太恐怖了！」面對今天開盤股市又大漲1000點的狂熱氣氛，甚至讓許多人產生「還需要上班嗎？每天游泳就好了」的念頭，陳重銘特別示警，股市沒有天天在過年的，並當頭棒喝提醒投資人切記「三不要」原則：
陳重銘親自傳授的第一個原則是...
「不要隨便賣股票」
他更幽默拿自己當例子，坦言昨天不小心賣了1000萬元的股票，結果今天開盤繼續噴，讓他「捶心肝」少賺了很多錢。
第二個則是「如果手上有空手的人，不要急著搶進股票」
因為現在的股價真的有點貴，必須隨時保持「懼高思維」。
最後他也嚴厲警告，千萬「不要以為股市好賺，就跑去跟老闆說『我不做了，把你開除』」，呼籲投資人冷靜應對當前行情。
陳重銘總結指出，股市這樣漲他個人當然很開心，但他自己仍是以長期存股為核心，並期盼透過這三個不要，幫助投資人在熱絡的盤勢中穩健度過。
◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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