台股狂噴想開除老闆先等等！陳重銘「部分AI股已漲到後年」曝下半年最穩配息心法

最近台股每天早上起床就一直漲、一直漲，看得許多投資人直呼「好想開除老闆」！

不過，「不敗教主」陳重銘特別在影音中提醒大家先冷靜...

他分析，雖然現在有台積電頂呱呱，加上AI又是長線剛需，大盤要大跌修正的機率確實不高，但目前看起來，盤勢「以盤代跌」走盤整的機率反而非常高。

陳重銘更直接點出關鍵，直言現在有些AI類股真的太激情，「股價他媽的已經漲到後年去、把後年的扣度都漲完了！」因此，接下來要再瘋狂暴漲的機會可能沒那麼高。

面對接下來中東打仗、通膨，甚至房貸族、借錢投資的人最擔心的「會不會再升息」等變數，下半年的資產配置就顯得非常重要。

他建議投資人，AI類股雖然是剛需、依舊需要配置（像是可以選擇一些主動型的ETF），但一定要同時搭配一些「高殖利率的ETF」...

一來，就算遇到市場波動震盪，投資人至少還能安心放著領股息，在攻守之間取得平衡。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。