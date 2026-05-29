快訊

快看身邊！全台「仍在協尋中」寵物還有牠們 最高賞金10萬、特徵一次看

台南玉井40.2度極端高溫！ 1圖看南台灣大範圍紫爆

拒學、做噩夢恐是受虐求救訊號 3關鍵問法讓孩子說真話

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海（2317）股東會行情爆發！劉揚偉喊「年賺2個股本」股價飆289元漲停創19年新高

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海今日召開股東常會，受惠於AI轉型有成、去年獲利改寫歷史新高，董事長劉揚偉更首度喊出「未來每年朝賺兩個股本前進」的宏偉目標，激勵股價強勢衝上漲停板289元。中央社
鴻海今日召開股東常會，受惠於AI轉型有成、去年獲利改寫歷史新高，董事長劉揚偉更首度喊出「未來每年朝賺兩個股本前進」的宏偉目標，激勵股價強勢衝上漲停板289元。中央社

鴻海（2317）今日（29日）召開股東常會，在強大股東會行情與重磅利多加持下，股價開高走高，終場強勢攻上漲停板289.00元，大漲26.00元，一舉寫下近19年來新高紀錄。董事長劉揚偉在會中宣布，鴻海已連續5年每年賺超過一個股本，未來集團將朝向「每年賺兩個股本」的宏偉目標持續推進，期盼讓支持鴻海的122萬名股東分享更多豐碩的經營成果。

回顧營運實績，劉揚偉指出2025年是鴻海AI轉型極為關鍵的里程碑，公司去年營收衝上8.1兆元、稅後純益達1894億元，雙雙改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）高達13.61元。值得關注的是，去年營業利益大幅年增24%，成長速度不僅優於營收與毛利，更展現高獲利訂單的挹注效益，而背後最大的功臣正是AI，AI不僅擴大業務規模，更優化了集團整體的獲利結構。

劉揚偉強調，高達四成的全球AI伺服器市占率並非憑空掉下來，而是鴻海深耕十多年的開發成果，公司憑藉速度、品質、工程服務、彈性與成本五大核心能力，站穩ICT產業並成為全球大客戶的首選。面對四大雲端服務供應商（CSP）今年總計超過7000億美元、明年甚至有望挑戰1兆美元的資本支出大浪，鴻海對未來的成長力道充滿信心，今年AI機櫃出貨量將呈現成倍數成長，並維持逐季增加的強勁動能。

除了科技硬實力，鴻海也同步展現兼顧EPS與ESG的國際治理風範，今年首度入選《時代雜誌》全球百大最具影響力企業，更是台灣唯一入選的代表。劉揚偉更進一步預告，雖然近期記憶體短缺波動，但對鴻海以高端產品為主的客戶群影響有限，下半年營運展望非常樂觀。

此外，為了支撐這波大範圍的全球擴張，包含AI資料中心、半導體與電動車等新興布局，今年集團整體資本支出將由去年的1700億元大幅增加三成以上。

股東會末尾的臨時動議中，現場股東發言極為踴躍，甚至有資深股東帶著自製看板高喊短期看300元、長期上看888元的期許，現場氣氛熱烈。

在隨後進行的各項承認與討論事項投票表決中，包含114年度營業報告書、財務報表案及每股配發7.2元現金股利等主要議案，皆獲得全體出席股東以超過87%的贊成權數高票通過，為本次股東大會畫下圓滿句點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

25歲才開始存ETF來得及嗎？網一面倒鼓勵：投資最好的時間是現在

24連霸妖股神話破滅！尚茂（8291）大戶倒貨爆跌停…公司發重訊澄清「借殼傳聞」

00878飆破30.55元創史上新高！懸緝開示財商：與其場外焦慮不如平時慢慢投入

張國煒喊話「航空業沒那麼好賺」 還點名黃仁勳：不然他也能開一家

相關新聞

台股狂噴想開除老闆先等等！陳重銘「部分AI股已漲到後年」曝下半年最穩配息心法

台股近期漲勢驚人，但投資專家陳重銘警告部分AI股已漲至不合理價位，並提醒投資人需冷靜配置資產。建議選擇高殖利率ETF以平衡波動風險，確保收益。

鴻海（2317）股東會行情爆發！劉揚偉喊「年賺2個股本」股價飆289元漲停創19年新高

鴻海（2317）股價今日飆升26.00元，漲停創19年新高289.00元。董事長劉揚偉宣布，未來將朝「每年賺兩個股本」目標推進，並預測AI產業成長強勁。股東大會表決議案均高票通過，現場氣氛熱烈。

張國煒喊話「航空業沒那麼好賺」 還點名黃仁勳：不然他也能開一家

張國煒於星宇航空股東會上強調航空業難賺，還直言若如此簡單，黃仁勳也可開航空公司，引發熱議。他提到星宇航空自成立以來表現良好，並希望外界給予更多時間與支持。

拉回半天又創高！股民嘆「技術分析失靈了？」 網：連5日線都沒破當然持續上看

台股近期屢創新高，資金流入AI與權值股，市場震盪卻迅速回穩。網友在PTT上討論技術分析失靈，質疑操作策略的有效性，並探討該如何調整投資心態。部分網友主張長期持有，另一些則認為技術分析依然有效。

24連霸妖股神話破滅！尚茂（8291）大戶倒貨爆跌停…公司發重訊澄清「借殼傳聞」

尚茂（8291）今日股價重摔至跌停，各方拋售約500張，終止其連續24根漲停的神話。公司發重訊澄清有關借殼傳聞皆為臆測，強調仍專注於銅箔基板及黏合膠片的生產與銷售。

存款200萬想進場卻怕高點！網勸選0050、VOO當核心「分批買進」

台股近期持續高檔震盪，不少投資新手也開始想進場。一名網友在Dcard發文表示，自己存款終於累積到200萬元，也剛完成證券開戶，準備開始買股票，但看到目前大盤與熱門個股都已漲高，反而不知道該買什麼才好。貼文曝光後，引發大量網友討論，許多人一方面給出ETF與權值股建議，另一方面也提醒原PO不要急著把資金一次投入市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。