鴻海（2317）股東會行情爆發！劉揚偉喊「年賺2個股本」股價飆289元漲停創19年新高

鴻海（2317）今日（29日）召開股東常會，在強大股東會行情與重磅利多加持下，股價開高走高，終場強勢攻上漲停板289.00元，大漲26.00元，一舉寫下近19年來新高紀錄。董事長劉揚偉在會中宣布，鴻海已連續5年每年賺超過一個股本，未來集團將朝向「每年賺兩個股本」的宏偉目標持續推進，期盼讓支持鴻海的122萬名股東分享更多豐碩的經營成果。

回顧營運實績，劉揚偉指出2025年是鴻海AI轉型極為關鍵的里程碑，公司去年營收衝上8.1兆元、稅後純益達1894億元，雙雙改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）高達13.61元。值得關注的是，去年營業利益大幅年增24%，成長速度不僅優於營收與毛利，更展現高獲利訂單的挹注效益，而背後最大的功臣正是AI，AI不僅擴大業務規模，更優化了集團整體的獲利結構。

劉揚偉強調，高達四成的全球AI伺服器市占率並非憑空掉下來，而是鴻海深耕十多年的開發成果，公司憑藉速度、品質、工程服務、彈性與成本五大核心能力，站穩ICT產業並成為全球大客戶的首選。面對四大雲端服務供應商（CSP）今年總計超過7000億美元、明年甚至有望挑戰1兆美元的資本支出大浪，鴻海對未來的成長力道充滿信心，今年AI機櫃出貨量將呈現成倍數成長，並維持逐季增加的強勁動能。

除了科技硬實力，鴻海也同步展現兼顧EPS與ESG的國際治理風範，今年首度入選《時代雜誌》全球百大最具影響力企業，更是台灣唯一入選的代表。劉揚偉更進一步預告，雖然近期記憶體短缺波動，但對鴻海以高端產品為主的客戶群影響有限，下半年營運展望非常樂觀。

此外，為了支撐這波大範圍的全球擴張，包含AI資料中心、半導體與電動車等新興布局，今年集團整體資本支出將由去年的1700億元大幅增加三成以上。

股東會末尾的臨時動議中，現場股東發言極為踴躍，甚至有資深股東帶著自製看板高喊短期看300元、長期上看888元的期許，現場氣氛熱烈。

在隨後進行的各項承認與討論事項投票表決中，包含114年度營業報告書、財務報表案及每股配發7.2元現金股利等主要議案，皆獲得全體出席股東以超過87%的贊成權數高票通過，為本次股東大會畫下圓滿句點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。