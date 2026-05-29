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張國煒喊話「航空業沒那麼好賺」 還點名黃仁勳：不然他也能開一家

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空成立至今實際飛行僅3年半；張國煒認為，直接拿星宇與華航、長榮相比並不公平。中央社
星宇航空成立至今實際飛行僅3年半；張國煒認為，直接拿星宇與華航、長榮相比並不公平。中央社

星宇航空（2646）29日召開股東會，董事長張國煒談到公司獲利、員工年終與外界質疑時，再度展現一貫直白風格。他強調航空業並非外界想像中容易賺錢，更語出驚人表示：「如果航空公司這麼好賺，黃仁勳也可以來開一家。」引發市場與網友熱烈討論。

針對員工福利與營運表現，張國煒表示，星宇航空成立至今實際飛行時間僅3年半，扣除疫情期間影響後仍有盈餘表現，「只飛3年半的公司，有這樣的成就了不起」。

他坦言，看到華航、長榮航獲利表現亮眼，心裡當然也會羨慕，但認為直接拿星宇與老牌航空公司相比並不公平。他強調航空業經營難度極高，「航空公司如果這麼好賺，也不用我張國煒來做，黃仁勳也可以來開一家」。

此外，面對外界批評聲浪，張國煒也表示，成立星宇航空至今沒有從公司領過一毛錢，希望外界給新公司更多時間。

部分網友肯定張國煒的經營能力，認為星宇在疫情後成立仍能站穩腳步並不容易「公正的說 剛開業就遇到疫情竟然還沒倒 不錯了啦」、「星宇很厲害了」、「只飛3年半有這樣成績確實不簡單」。

但也有不少網友對黃仁勳被點名感到傻眼「關老黃什麼事情」、「不要亂蹭」、「老黃躺著也中槍」、「半導體好賺你怎麼不去做」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 張國煒 華航 星宇航空

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