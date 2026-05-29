24連霸妖股神話破滅！尚茂（8291）大戶倒貨爆跌停…公司發重訊澄清「借殼傳聞」

最強妖股尚茂（8291）在28日創下連續24根漲停、短線飆漲近9倍的歷史紀錄後，今日（29日）多空走勢劇烈反轉。該股在每25分鐘一次的處置撮合中，開盤即浮現主力大戶高檔倒貨訊號，第二筆成交價直接重摔至跌停板120.00元，高檔變盤引發市場震撼。

尚茂自4月24日的13.75元一路起漲，至昨日連拉24根漲停至133.00元，短線獲利報酬率高達867.27%。由於波動劇烈，櫃買中心日前已祭出最嚴厲的第四度處置，自5月28日至6月10日期間採取全額款券預收、並延長為每25分鐘人工撮合一次。然而今日買盤崩盤，盤中鎖死跌停價120.00元，高達近500張委賣單排隊逃命。

驚人行情背後，尚茂基本面極度脆弱...2026年第一季財報顯示其單季內EPS為-0.49元、累計虧損破億，且公司早在2024年就已停工並終止全體員工勞動契約，廠房完全空置。在無核心業務運轉、三大法人完全未參與的情況下，這家「空殼」公司先前僅靠每日數百張成交量，硬生生被推上百元大關。

財經粉專「Moore摩爾的台股大報社」先前拆解指出，尚茂能在下櫃死線前保住上市資格並於今年2月25日恢復交易，全靠背後日資大股東大拓集團掌門人佐佐木Beji的財務重組手段。他透過大幅減資68%消除4.73億元虧損，將流通籌碼縮減至極致，再透過2億元私募增資將大股東債權轉為股權，才在最後關頭化解下市危機。

針對先前市場瘋傳的兩大借殼轉型故事，尚茂公司已發布重訊澄清：

對「全球工業機器人巨頭發那科（FANUC）借殼進入台灣資本市場」的報導，公司嚴正聲明純屬媒體臆測，FANUC並未接觸本公司。 「引進日本機械製造上市公司技術，將空置的桃園廠房轉型為集團自動化產業平台」的傳聞，公司也駁斥皆為臆測，強調主要營業項目仍為銅箔基板及黏合膠片之生產與銷售，並未公告相關重大營運計畫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。